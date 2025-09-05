صدمة وانقسام في إسرائيل بعد نشر القسام “فيديو” جديد لأسير لديها

أثارت كتائب القسام الجدل في إسرائيل بعد نشرها “فيديو” جديد للأسير الإسرائيلي غاي دلال داخل مدينة غزة.

وأعاد مقطع “الفيديو” تسليط الضوء على مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسط نقاش محتدم حول استراتيجيات الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأزمة.

واليوم الجمعة، نشرت كتائب القسام، مقطع “فيديو” يظهر الأسير الإسرائيلي غاي دلال يتحدث من داخل سيارة تتجول بين أنقاض مبان مدمرة بمدينة غزة، داعيا الإسرائيليين إلى إحداث فوضى وتمرد ضد الحكومة لحملها على إبرام صفقة لإطلاق سراحه.

تصريحات سياسية متباينة

وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، إن ما وصفه بـ”الإرهاب النفسي لحماس” هدفه وقف العملية في غزة، مشددا على أن الرد المطلوب يشمل احتلالا واسعا وتشجيع الهجرة من القطاع، معتبرا أن هذه الطريقة فقط يمكنها إعادة الأسرى بأمان.

وفي المقابل، شدد يائير غولان، زعيم ائتلاف الديمقراطيين، على أن “إشارة الحياة من المختطف غاي دلال، تمزق القلوب وتؤكد الحاجة الملحة لإعادة جميع المختطفين”، مؤكدًا التزامه وفريقه بوقف “الحرب السياسية” وإعادة دلال و47 من رفاقه إلى منازلهم.

ממשלת ״חמאס הוא נכס״ תנסה לטעון שמדובר בלוחמה פסיכולוגית, אבל אות החיים של גיא גלבוע דלאל קורע את הלב וממחיש את הצורך המיידי להחזיר את כולם. המלחמה המוצדקת בתולדות ישראל הפכה למלחמת הישרדות נתניהו, במקום להחזיר את החטופים וביטחון ישראל. אנחנו מוכרחים ומתחייבים לעצור את המלחמה… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) September 5, 2025

دعوات للعودة إلى المفاوضات

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فقد اعتبر أن نشر إشارات الحياة للأسير هذا الصباح، يذكّر بضرورة العودة إلى المفاوضات لإبرام صفقة وإعادة الأسرى إلى ديارهم، مشددا على وجوب بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.

ومن جانبها، أبدت عائلات الأسرى الإسرائيليين صدمة واسعة من قرار رئيس الأركان بالتعاون مع “حرب غير ضرورية”، معتبرين أن هناك صفقة مطروحة يمكن أن تنهي الأزمة دون تعريض ذويهم للخطر.

وطالبوا بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان لشرح كيفية حماية أحبائهم، مؤكدين أن أي عملية مستقبلية لن تنجح إلا في إطار اتفاق شامل يعيد الأسرى جميعهم.