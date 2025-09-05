عبر الجزيرة مباشر.. رئيس وزراء إيطاليا السابق يوجه رسالة إلى أهالي غزة (فيديو)

قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا السابق إن الحكومة الإيطالية الحالية قررت أن تعطي أولوية لعلاقتها مع الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنياميين نتنياهو لأن “الحكومتين تنتميان لنفس أيدولوجية اليمين المتطرف”.

وأضاف كونتي في مقابلة مع الجزيرة مباشر الخميس “رأينا صمت الحكومة الإيطالية تجاه قرار ضم المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية”، مؤكدا أن “الحكومة الإيطالية متواطئة مع الإبادة في غزة ومع الاحتلال في الضفة”.

وأوضح كونتي أنه “كان ينبغي على الحكومة الإيطالية أن تكون أكثر تشددا تجاه ما يجري من تطهير عرقي في غزة تسبب بمقتل 60 ألف فلسطيني، من بينهم 20 ألف طفل وأكثر من 200 صحفي”.

إشادة بأسطول الصمود

وأشاد كونتي بالمبادرة الإنسانية لأسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، مؤكدا أنه “يحظى بمساندة كاملة من جانب المواطنين الإيطاليين والأوروبيين”.

وأشار كونتي إلى أن ما يقوم به أسطول الحرية “ليس فقط نقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة ولكن كسر هذا الحصار المستمر على قطاع غزة”، مؤكدا أهمية “كسر حائط الصمت والتواطؤ من قبل الحكومات الأوروبية والغربية”.

وأضاف كونتي “رحبت باسمي وباسم حزبي بهذه المبادرة”، في إشارة إلى حزب المعارضة الذي يتزعمه حاليا وهو حركة “خمس نجوم”.

وقال إن رسالته لأهل غزة “أنكم لستم وحدكم.. بل نقف إلى جانبكم لوقف الإبادة الجماعية، وكل الإنسانية معكم لأنكم على الجانب الصحيح”.

“لا مجال لتحالفات سياسية”

وشدد كونتي على أنه “أمام هذه الإبادة الجماعية في غزة لا مجال للسياسات والتحالفات لأنها مسألة إنسانية يجب أن تدفع الجميع لإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في غزة من إيادة جماعية”.

وأشار إلى أنه وجه انتقادات في جلسات البرلمان الإيطالي، وأيضا في البرلمان الأوروبي، لما تقوم به الحكومة الإيطالية من دعم لإسرائيل.

وذكر كونتي أنه “طالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات على حكومة نتنياهو، وخاصة الوزراء المتطرفين المسؤولين عن كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

نرفض التغطية السياسية لما تقوم به إسرائيل

وعبر كونتي عن رفضه أن “تعطي إيطاليا تغطية سياسية أو شرعية لما تقوم به إسرائيل من إبادة في غزة”، مشيرا إلى أنه طالب “بتعليق الاتفاقية الأوروبية المشتركة وتعليق الاتفاقية العسكرية بين إيطاليا وإسرائيل”.

وأضاف أن “الهدف من هذه العقوبات المقترحة هو زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإبادة في غزة وعدم منحها غطاء سياسي لمواصلة جرائمها”.

كما طالب كونتي الولايات المتحدة أن “تتوقف عن إضفاء الشرعية على ما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة”.

وأكد أن المعارضة الإيطالية أدانت سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة.

وشدد على أنه هناك “خطأ كبيرا من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي والدول الغربية عموما في عدم تطبيق القانون الدولي، وعدم قدرتها على وقف الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل للقانون الدولي منذ عقود”.