وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن تصرف فنزويلي “استفزازي للغاية”

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلّقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية، محذّرة كراكاس من أيّ تصعيد إضافي بعد ما وصفت الحادثة بـ”الخطوة الاستفزازية للغاية”.

ونقلت (رويترز) عن مسؤول أمريكي قوله، إن طائرتين مقاتلتين فنزويليتين من طراز “إف-16” حلقتا فوق مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الكاريبي أمس، أعقبه تحذير أمريكي صارم لفنزويلا من التدخل في العمليات العسكرية الأمريكية المكثفة في البحر الكاريبي.

زيادة التوتر

وتزيد هذه الواقعة، التي قال البنتاغون إنها حدثت في المياه الدولية، من التوتر بين الجانبين بعد يومين فقط من غارة أمريكية أسفرت عن مقتل 11 شخصا على متن سفينة من فنزويلا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كانت تحمل مواد مخدرة.

وشكك خبراء قانونيون في شرعية الغارة، رغم أن إدارة ترامب قالت إنها “تتمتع بسلطة” استهداف من تشتبه في أنهم أعضاء بعصابة (ترين دي أراجوا) التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة بعد أن صنفتها واشنطن منظمة إرهابية في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان مقتضب أكد فقط حدوث الواقعة، شبّه البنتاغون حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعصابة لتهريب المخدرات، وهي مزاعم ترفضها كراكاس.

@USCG Spencer intercepted an overloaded vessel carrying 191 Haitians 40 miles off Haiti's coast. All aboard the vessel were sent back to Haiti with swift, lethal precision, ensuring maritime security and border integrity.

وقال البنتاغون في منشور على منصة “إكس” إننا “ننصح بشدّة الكارتل الذي يدير فنزويلا بعدم القيام بأيّ محاولة أخرى لعرقلة أو ردع أو التدخّل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفّذها الجيش الأمريكي”.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعّم كارتل للمخدّرات، وبإدارة شبكة لتهريب المخدرات، وقد ضاعفت مؤخرا مكافأة وضعتها لإلقاء القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

@POTUS "Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist Organization, operating under the control of…

نشر سفن حربية

ونشرت واشنطن سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، فيما أعلن ترامب أن القوات الأمريكية هاجمت يوم الثلاثاء قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 11 “إرهابي مخدّرات”.

ويمثل الهجوم الذي لم تعرف تفاصيله، تصعيدا كبيرا من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت لعقود على عمليات أمنية روتينية بدلا من استخدام القوة المميتة لمصادرة المخدرات.