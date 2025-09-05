كوربن يعتزم رفع تقرير محكمة غزة الشعبية إلى مجلس العموم والخارجية البريطانية (فيديو)

شدد عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن، في كلمة ألقاها، الجمعة، في جلسات مبادرة “محكمة غزة الشعبية”، على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا أمام ما يتعرض له الفلسطينيون.

وأكد على ضرورة احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومشددا على أن الخطوة العملية تكمن في فرض العقوبات على قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يتحملون مسؤولية الجرائم المرتكبة في القطاع.

وأوضح كوربن أن التقرير النهائي للمحاكمة الشعبية – التي أطلق أولى جلساتها عبر الإنترنت في قاعة تشيرتش هاوس التاريخية بوستمنستر – سيتم رفعه إلى مجلس العموم وإلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ليكون وثيقة رسمية تضغط باتجاه محاسبة الاحتلال.

وأضاف أن المحاكمة كشفت عن فشل بريطانيا الذريع في احترام القانون الدولي من خلال استمرار دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، معتبرا ذلك أساسا لقضية جنائية تتعلق بالتواطؤ.

صمود الشعب الفلسطيني

وأكد كوربن أن مشاهداته المتكررة في فلسطين كانت شاهدا على معاناة لا تحتمل وصمود استثنائي، مستذكرا زيارته لمخيم جباليا حيث شاهد مدرسة مدمرة وطلابا فقدوا زملاءهم في القصف، قائلا إن هذه الصور ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال، لكنها في الوقت ذاته دليل على ثقافة وإصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه.

وشدد كوربن على أن ترك غزة تواجه مصيرها يعني مزيدا من الدمار، قائلا “علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي، بل نتحرك عبر المظاهرات، والإجراءات القانونية، والضغط السياسي، حتى تتحقق العدالة”، مؤكدا أن الصمود الفلسطيني “يلهم العالم أجمع رغم فداحة المعاناة”.

“التواطؤ” البريطاني والمساءلة

ولفت كوربن، الذي يترأس المحكمة الشعبية إلى جانب خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة البريطانية تحاول التهرب من المساءلة كما فعلت في حرب العراق، قائلا “سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.