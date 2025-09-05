انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة “حصر السلاح بيد الدولة”

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اللبنانية ظهر اليوم الجمعة، قبل مناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن قائد الجيش العماد (رودولف هيكل) انضم إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

اتخاذ خطوات تصعيدية

وأفاد مصدر لبناني للجزيرة مباشر، بأن حزب الله وحركة أمل ربما يدرسان خطوات تصعيدية في أعقاب الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء.

وقال المصدر، إن انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية سيكون بمثابة تسجيل موقف رافض لمناقشة نزع السلاح ولن يكون انسحابا نهائيا من الحكومة.

وأشار المصدر اللبناني في وقت سابق إلى أن وزراء “الثنائي الشيعي” سينسحبون من الجلسة الوزارية عند دخول قائد الجيش لاجتماع الحكومة أو بعد انتهائه من طرح الخطة.

جلسة مجلس الوزراء

وقال المصدر اللبناني، في وقت سابق إن جلسة مجلس الوزراء ستنقسم إلى قسمين، الأول لاستعراض البنود غير الخلافية والثاني لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح.

وفيما يتعلق بالمشاركة، قال المصدر اللبناني، إن جميع وزراء “الثنائي الشيعي” سيشاركون بشكل مؤكد في جلسة مجلس الوزراء.

الوزير محمد حيدر للمنار:

– لم نناقش أي شيء له علاقة بخطة الجيش وخرجنا من قصر بعبدا ولا عودة إلى الجلسة

– وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى ثم انسحبنا

– الجيش من أبنائنا ونقدره لكن موقفنا سياسي ومبدئي

– نحترم قائد الجيش وسلمنا عليه لكن انسحبنا قبل عرض خطته — قناة المنار (@TVManar1) September 5, 2025

وقال المصدر لبناني للجزيرة مباشر” نتوقع استجابة الحكومة لشرط حزب الله وحركة أمل لحضور اجتماع الغد بضغط من رئيس الجمهورية جوزيف عون”.

وأفاد المصدر اللبناني في وقت سابق، بأن وزراء حزب الله وحركة أمل طلبوا وضع بند السلاح على جدول أعمال الحكومة كشرط لمشاركتهم في اجتماع الغد.