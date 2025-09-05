مسؤولة أوروبية رفيعة المستوى تندد بأعمال الإبادة في غزة

وصفت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، مسلطة الضوء على ما أسمته فشل أوروبا في التحرك بشكل جماعي والتحدث بصوت واحد.

وقالت ريبيرا، في كلمة ألقتها بجامعة العلوم السياسية في باريس الخميس، إن “الإبادة الجماعية في غزة تفضح فشل أوروبا في الفعل الجماعي حتى في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في العواصم الأوروبية، وصدور دعوات من 14 عضواً في مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار”.

"Le génocide à Gaza met en évidence l'incapacité de l'Europe à agir et à parler d'une seule voix", estime la commissaire européenne Teresa Ribera, la première au sein de l'exécutif européen à s'exprimer ainsi #BFM2 pic.twitter.com/spkMW6TQ2Z — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

ريبيرا، وهي سياسية اشتراكية تتولى ملف المنافسة والتحول الأخضر داخل الجهاز التنفيذي الأوروبي، كانت قد صرحت لموقع “بوليتيكو” الشهر الماضي بأن ما يحدث في غزة “إن لم يكن إبادة جماعية، فهو يقترب كثيراً من التعريف القانوني لها”.

ويعد هذا الموقف الأوضح حتى الآن من شخصية رفيعة في المفوضية الأوروبية، التي اكتفت سابقاً بالتحذير من الانتهاكات الإسرائيلية والدعوة إلى احترام القانون الدولي من دون استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”.

وجاءت تصريحات ريبيرا في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل البرلمان الأوروبي التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بينما سارعت الخارجية الإسرائيلية إلى رفض تصريحاتها ووصفتها بأنها “دعاية لحماس“.

تتزامن هذه التطورات مع تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، حيث تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة المحلية إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.