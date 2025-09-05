مفقودون وجرحى.. لحظة انهيار برج سكني في مدينة غزة جراء غارة إسرائيلية (شاهد)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مبنى سكنيا غرب مدينة غزة يؤوي مئات الفلسطينيين ويقع بمنطقة تضم عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين من مناطق عديدة في القطاع.

وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة على “برج مشتهى” في مدينة غزة، وأحالته إلى ركام، وسط تصاعد سحب الغبار التي غطت المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الاحتلال قصف البرج للمرة الأولى ثم عادت الطائرات الإسرائيلية وجددت قصفه للمرة الثانية ما أدى لانهياره وسط حالة هلع سادت وسط العائلات النازحة قريبا من البرج.

وأضاف أن القصف أسفر عن إصابات عدة، فضلا عن مفقودين في المنطقة المحيطة بالبرج بعد انهياره.

قصف الأدوار السفلية

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت الأدوار السفلية من برج مشتهى بمدينة غزة، وكانت أنذرت السكان في إخلاء قسري وقصفت البرج بعد 10 دقائق فقط من تلقي الإنذار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “استهدفنا مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس“، بحسب ما ادعى، وأضاف “أغرنا على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس”.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان، أنه سيهاجم مباني، وقال “سنهاجم الأيام المقبلة عدة مبان تم تحويلها لبنى تحتية إرهابية تمهيدا لتوسيع العملية في مدينة غزة”، على حد زعمه.

مراسل الجزيرة مباشر: انهيار برج مشتهى في مدينة غزة جراء غارة إسرائيلية ثانية#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/E1FupL2xGG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2025

إدارة برج مشتهى تنفي الأكاذيب

ونفت إدارة برج مشتهى في مدينة غزة، ما وصفته بأكاذيب الاحتلال بشأن وجود بنى تحتية لـ(حماس)، وأكدت خلو البرج من أي “كاميرات” أو تجهيزات أمنية، وقالت إن طوابقه جميعها مفتوحة ومكشوفة ولا تحتوي على أي أسلحة.

وقالت إدارة البرج “ننفي جملة وتفصيلا أكاذيب الاحتلال بشأن وجود بنى تحتية لحماس في البرج”. وأكدت أن البرج، يخضع لرقابة صارمة من قبل الإدارة، ولا يُسمح بدخوله إلا للمدنيين النازحين فقط.

وأهابت الإدارة بالمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التنديد باستهداف المدنيين، وقالت “إزاء هذه الجريمة البشعة، نهيب بالمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التنديد بهذا الاستهداف الهمجي للمدنيين الأبرياء”.

وأعلنت الإدارة عزمها “ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في جميع المحافل القانونية والدولية، للمطالبة بتعويضات مالية ومحاسبة كل من أصدر وشارك في تنفيذ هذه الجريمة النكراء”.

نزوح قسري للعائلات

وخلال الأيام الماضية نزحت عائلات فلسطينية من شمال شرق مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب في 29 أغسطس/آب الماضي، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني “منطقة قتال خطيرة”.

وفي 8 أغسطس، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال مدينة غزة، تبدأ بتهجير قسري للفلسطينيين من مدينة غزة.

ومنذ 700 يوم، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.