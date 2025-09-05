“ممنوع رفع العلم الإسرائيلي”.. مقاطعة ثقافية ورياضية تصل إلى مسابقة شطرنج دولية

في خطوة تعكس مدى تصاعد الغضب الشعبي العالمي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، امتدت حملات المقاطعة لتشمل الفعاليات الرياضية والثقافية، كان آخرها في إسبانيا.

منع العلم الإسرائيلي

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أبلغ منظمو مسابقة شطرنج دولية في إسبانيا، بالتعاون مع الاتحاد المحلي، المتسابقين الإسرائيليين بقرار يمنعهم من اللعب تحت العلم الإسرائيلي. وبدلاً من ذلك، طلب منهم الظهور تحت علم محايد يتبع للاتحاد الدولي للشطرنج، مع التهديد بالاستبعاد الفوري من المنافسة في حال الرفض.

Israeli players are barred from having their national flag at a chess tournament in Spain and ordered to compete under a neutral FIDE flag or be kicked out altogether. pic.twitter.com/6uPwY9H1NT — Open Source Intel (@Osint613) September 5, 2025

تصعيد عالمي غير رسمي

وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من المظاهر الاحتجاجية والمقاطعات التي شهدتها مدن أوروبية وعالمية، شملت فعاليات فنية وأكاديمية ورياضية، في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة.

وكانت أغلقت شركة مستحضرات التجميل البريطانية (لاش) أبواب متاجرها ومصانعها في المملكة المتحدة، لمدة يوم وأوقفت البيع عبر الإنترنت أول أمس الأربعاء، تنديدا بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

ورفعت الشركة لافتات كتب عليها “أوقفوا تجويع غزة، لقد أقفلنا تضامنا” مع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على القطاع المحاصر.