الأخبار|إسبانيا

“ممنوع رفع العلم الإسرائيلي”.. مقاطعة ثقافية ورياضية تصل إلى مسابقة شطرنج دولية

رسم جرافيتي يصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع نص يقول "مطلوب: نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية"،
رسم جرافيتي يصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع نص يقول "مطلوب: نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية"، (رويترز)
Published On 5/9/2025
|
آخر تحديث: 12:00 PM (توقيت مكة)

في خطوة تعكس مدى تصاعد الغضب الشعبي العالمي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، امتدت حملات المقاطعة لتشمل الفعاليات الرياضية والثقافية، كان آخرها في إسبانيا.

منع العلم الإسرائيلي

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أبلغ منظمو مسابقة شطرنج دولية في إسبانيا، بالتعاون مع الاتحاد المحلي، المتسابقين الإسرائيليين بقرار يمنعهم من اللعب تحت العلم الإسرائيلي. وبدلاً من ذلك، طلب منهم الظهور تحت علم محايد يتبع للاتحاد الدولي للشطرنج، مع التهديد بالاستبعاد الفوري من المنافسة في حال الرفض.

تصعيد عالمي غير رسمي

وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من المظاهر الاحتجاجية والمقاطعات التي شهدتها مدن أوروبية وعالمية، شملت فعاليات فنية وأكاديمية ورياضية، في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة.

وكانت أغلقت شركة مستحضرات التجميل البريطانية (لاش) أبواب متاجرها ومصانعها في المملكة المتحدة، لمدة يوم وأوقفت البيع عبر الإنترنت أول أمس الأربعاء، تنديدا بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

ورفعت الشركة لافتات كتب عليها “أوقفوا تجويع غزة، لقد أقفلنا تضامنا” مع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على القطاع المحاصر.

المصدر: الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية

إعلان