“نحن أسرى لدى حكومة نتنياهو وليس حماس”.. القسام تبث فيديو جديدا لأسير إسرائيلي (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع “فيديو” للأسير الإسرائيلي غاي دلال يظهر فيه داخل سيارة تتحرك بين أنقاض المنازل المدمرة في مدينة غزة، التي تشهد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وقال دلال في المقطع الذي تم تسجيله بتاريخ 28 أغسطس/آب الماضي “لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة بعد 22 شهرا من الأسر القاسية. نحن هنا بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء، أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن في غزة نعيش نفس المعاناة”.

وأضاف بلهجة ساخرة “شكرا لك نتنياهو لأنك منحتنا الخبز وبعض الجبن والإندومي، بينما ابنك في ميامي يستمتع باللحوم المشوية“.

مخاوف من الهجوم الإسرائيلي

وأكد الأسير أنه يعيش في “حالة هيستيريا” مع ورود أنباء عن هجوم وشيك للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، مشيرا إلى أن ذلك قد يعني “موت الأسرى جميعا”، مضيفا “نحن أكثر من 8 أسرى إسرائيليين، سنموت هنا إذا هاجم الجيش، كل ذلك بسبب الحكومة التي لا تهتم بنا”.

وفي رسالته، حث دلال الإسرائيليين على الخروج في مظاهرات واسعة ضد حكومة نتنياهو، قائلا “تظاهروا، افتعلوا الفوضى، اضغطوا على الحكومة لأنها تتركنا هنا لنموت. هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة”، ووجّه رسالة خاصة لعدد من زملائه الذين كانوا معه في الأسر سابقا “عومر وتال، تحدثوا من أجلنا، لا تخضعوا للابتزاز”.

مشاهد لقاء مع أسير آخر

وأظهر “الفيديو” لقاء بين دلال وأسير آخر لم يُكشف عن اسمه، حيث قال الأخير “ما يحدث لا يمكن استيعابه”، ليرد دلال “اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا، لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون عودتنا”.

وختم دلال حديثه بالقول “نحن قريبون من الجيش، الطائرات فوقنا، الانفجارات لا تتوقف. كل ما نريده أن ينتهي هذا الكابوس ونعود إلى عائلاتنا”.