نيوزلندا أكثر الشعوب نوما واليابانيون أقلها.. ماذا عن العرب وفق إحصاءات 2025؟

كشف موقع “ورلد بوبيوليشن ريفيو”، المتخصص في تقديم إحصاءات للسكان في العالم، عن تفاوت ملحوظ في متوسط الوقت الذي يقضيه الأفراد في السرير يوميا بين الدول، وفق إحصاءاته لعام 2025، مما يعكس تأثير نمط الحياة والعمل والثقافة في عادات النوم.

واعتمدت إحصائية الموقع البحثي الأمريكي المتخصص على قياس متوسط إجمالي الوقت اليومي الذي يقضيه الفرد في السرير بالدقائق، وليس فقط ساعات النوم الفعلي.

الأكثر نوما

ووفق الموق، تتصدر نيوزيلندا القائمة بمعدل 447 دقيقة يوميا (نحو 7 ساعات و27 دقيقة)، تليها هولندا بمعدل 444 دقيقة، ثم فنلندا (443 دقيقة)، والمملكة المتحدة (442 دقيقة)، وأستراليا (440 دقيقة).

وفي بلجيكا، يقضي السكان نحو 438 دقيقة يوميا في السرير، أي 7 ساعات و18 دقيقة. أما سكان فرنسا فيقضون حوالي 434 دقيقة يوميا في السرير، أي 7 ساعات و14 دقيقة. ويقضي الإيطاليون نحو 414 دقيقة يوميا في السرير، أي 6 ساعات و54 دقيقة.

وتُظهر هذه الأرقام أن هذه الدول تتمتع بثقافة توازن بين العمل والراحة، مما يسهم في معدلات نوم أعلى.

الأقل نوما

تتذيل اليابان قائمة الدول، طبقا لفترة النوم، إذ يقضي الأفراد فيها متوسطا قدره 352 دقيقة يوميا (نحو 5 ساعات و52 دقيقة) في السرير.

وبعد اليابان تأتي كوريا الجنوبية، حيث ينام الأفراد متوسطا قدره نحو 6 ساعات ودقيقتين، ثم الفلبين بمتوسط قدره نحو 6 ساعات و8 دقائق.

ويقضي الأتراك نحو 395 دقيقة يوميا (6 ساعات و32 دقيقة)، ويأتي هذا ضمن الدول ذات معدلات النوم المتوسطة نسبيا، وفق الإحصاء.

وتشير بيانات “وورلد بوبوليشن ريفيو” لعام 2025 إلى أن قلة النوم قد تكون مرتبطة بعدد من العوامل، مثل ساعات العمل الطويلة والضغوط الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا المتزايد.

وقد يكون من الضروري لهذه الدول تبنّي سياسات تشجع على تحسين جودة النوم وتعزيز الوعي بأهمية الراحة الجسدية والعقلية.

معدل النوم في الدول العربية

في المقابل، تُظهر الدول العربية معدلات نوم منخفضة نسبيا، بين دول ذات معدلات نوم أعلى مثل نيوزلندا أو معدلات نوم منخفضة بشكل واضح مثل اليابان، إذ يسجل الأفراد في السعودية نحو 362 دقيقة يوميا أي 6 ساعات ودقيقتان.

وفي الكويت نحو 6 ساعات و15 دقيقة في النوم، وفق إحصاء الموقع الأمريكي، مما يشير إلى تأثيرات ثقافية واجتماعية في عادات النوم.

ويقضي السكان في قطر نحو 386 دقيقة يوميا في السرير (حوالي 6 ساعات و26 دقيقة)، مما يجعلها ضمن الدول ذات معدل النوم المنخفض نسبيا.

كيف أُجريت الإحصاءات؟

يشمل الإحصاء عدد ساعات النوم العميق وفترات الاستراحة والوقت الذي يقضيه الفرد في السرير قبل النوم أو بعده.

ويعتمد الموقع على مصادر رسمية وإحصاءات حكومية لتقديم معلومات دقيقة يمكن للباحثين الاستناد إليها في دراساتهم وتقاريرهم. تفيد هذه البيانات بأن النوم ليس مجرد حاجة بيولوجية، بل هو انعكاس للثقافة والعمل والضغوط اليومية.

وفي الدول التي تتمتع بمعدلات نوم جيدة، يُلاحَظ توازن أكبر بين العمل والراحة، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة.