19 شهيدا منذ ساعات الفجر الأولى في قطاع غزة (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الجمعة، سلسلة جرائم دموية بحق سكان مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيًا بينهم أطفال، جراء قصف متواصل استهدف أحياء سكنية وخيام نازحين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن خمسـة شهداء سقطوا وأصيب آخرون في استهداف لخيمة قرب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

فيما استشهد آخر وأصيب عدد من المدنيين عقب قصف خيمة في شارع اللبابيدي، حيث نُقل الضحايا إلى مستشفى الشفاء.

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية داخل عمارة أبو ظبي المقابلة للخدمة العامة وسط غزة.

وفي منطقة اليرموك في مدينة غزة استشهد شخص وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية.

ولم تسلم الأحياء من القصف المدفعي، إذ استُهدف حي الصبرة جنوبي المدينة بشكل عشوائي، بينما فجّر جيش الاحتلال عربة مفخخة في بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وفي محيط مفترق الأزهر بمدينة غزة ، أصيب عدد كبير من الأطفال جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين.

كما نقلت الجزيرة مباشر عن مصادر، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي فتحت رشاشاتها الثقيلة صوب منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة.

وتعكس هذه الجرائم المتكررة سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين العزل ومضاعفة معاناتهم، في ظل حصار خانق ونزوح قسري، وسط صمت دولي إزاء استمرار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.