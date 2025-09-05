الأخبار|البرازيل

3 ثوان تنقذ سيدة برازيلية من مصير مجهول (شاهد)

Published On 5/9/2025

أفلتت سيدة برازيلية من محاولة اختطاف مروعة في محطة وقود بمدينة كورينتو بولاية ميناس جيرايس، بعدما استغلت لحظة خروج المهاجم من سيارته لتفر هاربةً باتجاه دورية شرطة قريبة.

وأظهرت كاميرات المراقبة، في 26 أغسطس/ آب، المرأة تقف بجوار مقعد الراكب قبل أن يحاول المهاجم السيطرة عليها، لكنها تمكنت من الإفلات دون أن تُصاب بأذى بفضل سرعة استجابتها وتدخل الشرطة.

وتبين أن المهاجم لم يكن سوى زوجها السابق، الذي كان قد أجبرها تحت تهديد السكين على الصعود إلى السيارة.

وعندما توقف عند محطة الوقود، انتهزت الضحية فرصة اقتراب دورية شرطة لتحرر نفسها من حزام السيارة وتهرع باتجاه سيارة الأمن، رغم محاولات المهاجم اليائسة لمنعها.

وسارعت الشرطة إلى توقيف الزوج السابق، الذي تم التعرف عليه باسم رينالدو أزيفيدو فيليو، ووجهت له عدة تهم من بينها الاغتصاب والتهديد والاختطاف، قبل أن يتم إيداعه السجن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.

ولقيت اللقطات صدى واسعاً في وسائل الإعلام وبين المواطنين، الذين أشادوا بشجاعة المرأة واعتبروا نجاتها “هدية من الله”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

