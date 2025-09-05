87 شهيدا في غزة جراء غارات الاحتلال منذ فجر الخميس (فيديو)

شهد قطاع غزة، الخميس، تصعيدا جديدا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 87 بينهم 16 من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء القصف والاستهدافات التي طالت مناطق مختلفة منذ ساعات الفجر، بحسب مراسل الجزيرة مباشر.

وسُجل في شمال غزة 53 شهيدا، وفي الوسط 16 شهيدا، بينما بلغ عدد الشهداء في الجنوب 18.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية في جباليا البلد والنزلة شمال القطاع، وأدت هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة إلى سقوط شهداء وإصابات في حي التفاح شرقي مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال مناطق الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمال المدينة.

كما فتحت المسيّرات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على أي حركة مدنية في تلك الأحياء، في حين أكد الهلال الأحمر الفلسطيني وصول شهيد و19 مصابا إلى مستشفى السرايا الميداني وسط القطاع بعد استهداف جيب عند مفترق الطيران.

التدمير الممنهج

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التدمير الممنهج عبر نسف المنازل والمنشآت في أحياء الزيتون والصبرة والشيخ رضوان، مستخدما مركبات عسكرية قديمة زرعها بين المباني لتفجيرها عن بعد.

كما شمل القصف المدفعي مناطق واسعة من الزيتون والصبرة، ما أسهم في موجات نزوح كبيرة من الأحياء الشرقية والشمالية نحو غرب مدينة غزة منذ 13 أغسطس/آب الماضي تحت ضغط القصف المكثف، بعد إعلان إسرائيل المدينة “منطقة قتال خطيرة” يعيش فيها نحو مليون فلسطيني.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فجّر الجيش الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها أكثر من 100 “روبوت” مفخخ وسط الأحياء السكنية، ونفّذ أكثر من 70 غارة جوية مباشرة باستخدام الطائرات الحربية، ما أدى إلى استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 6008 آخرين حتى يوم الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنفيذ خطة إسرائيلية أقرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 8 أغسطس/آب، لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيا بدءا بمدينة غزة، عبر تهجير السكان نحو الجنوب وتطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.