أم تنهار أمام جثمان ابنتها الشهيدة بعد قصف الاحتلال شقة في مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث استهدفت طائراته شقة سكنية بمحيط ميدان الشهداء، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

هرعت فرق الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مجمع الشفاء.

وفي مشهد إنساني مفجع داخل المشرحة، انهارت سيدة فلسطينية بعدما تعرفت على جثة ابنتها بين الضحايا، في لحظة تختزل الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل.

القصف، الذي طال منطقة مكتظة بالسكان، يأتي امتدادًا لسياسة الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية في القطاع، ما يضاعف من حصيلة الضحايا ويؤكد أن المدنيين هم الثمن الأكبر للعدوان.

حسب آخر الاحصائيات ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي الشهداء 64300، معظمهم من الأطفال والنساء.

وارتفع عدد الجرحى إلى 162005، ولا يزال كثير من الضحايا تحت الأنقاض.

ووصلت حصيلة شهداء المساعدات إلى 2362، بينما بلغ عدد المصابين في هذا السياق 17434.

كما استشهد 376 شخصا نتيجة التجويع وسوء التغذية، بينهم 134 طفلا. ومنذ إعلان المجاعة في 22 أغسطس/آب الجاري، سُجلت 98 وفاة إضافية، بينها 19 طفلا.