على أنغام المواويل “وارفع راسك فوق”.. وزير الاقتصاد السوري يلتقي أبناء الجالية في مصر (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار خلال زيارته أحد المطاعم السورية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث استقبله أبناء الجالية السورية بأجواء ودية مليئة بالمحبة.

ويظهر “الفيديو” الوزير بين أبناء الجالية وهم يرحبون به ويعرفونه بأنفسهم، فيما قام أحد الحاضرين بإنشاد موّال سوري فبادر الشعار بمعانقته وسط تصفيق الحاضرين.

“ارفع راسك فوق”

كما ردد الجميع معا الهتاف: “ارفع راسك فوق.. انت سوري حر”، قبل أن يقدموا التحية للشعب المصري.

مشاركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

جاءت زيارة الوزير الشعار إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي بدأت يوم الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025 في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، بمشاركة وزراء ومسؤولين عرب وممثلي الجامعة، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتفعيل مشاريع التنمية المشتركة، إضافة إلى التحضيرات للقمة العربية التنموية المقبلة.