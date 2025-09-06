ابتكار “حارق دهون” من الشاي الأخضر يعد ثورة في علاج السمنة دون جراحة

كشفت دراسة علمية جديدة، عن تطوير حبات ميكروسكوبية مانعة للدهون مصنوعة من الشاي الأخضر وفيتامين “إي” والأعشاب البحرية، قد تمثل بديلا غير جراحي وأكثر أمانا من الأدوية التقليدية وجراحات السمنة.

وأوضح الباحثون في جامعة سيتشوان بالصين، أن التجارب الأولية على الفئران أظهرت فقدانا للوزن بنسبة تصل إلى 17%، إلى جانب تراجع الأنسجة الدهنية وتحسن وظائف الكبد وانخفاض الدهون في الدم.

وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة (Cell Biomaterials) أن الحبات تعمل مباشرة في الأمعاء على حجب امتصاص الدهون دون التأثير في مستويات السكّر أو الهضم.

آلية العمل

وتعتمد الحبات على مركبات “البوليفينول” الموجودة في الشاي الأخضر مع فيتامين “E” لالتقاط قطرات الدهون داخل الأمعاء، بينما يحميها غلاف مشتق من الأعشاب البحرية من أحماض المعدة.

وتتميز بكونها شبه عديمة النكهة، مما يسمح بدمجها في الأطعمة اليومية أو تحويلها إلى كرات تشبه “البوبا” المستخدمة في المشروبات.

وخلال تجربة استمرت 30 يوما، ساعدت الحبات الفئران على التخلص من الدهون الزائدة في البراز دون آثار جانبية، بخلاف عقار “أورليستات” الذي يسبب اضطرابات هضمية، كما بدت أكثر استقرارا من مادة “سيماغلوتايد” المستخدمة في أدوية مثل “أوزمبك” و”ويجوفي”، التي قد تسبب تقلبات في مستويات السكّر والشهية.

الحاجة إلى تجارب بشرية

ورغم أن مكونات الحبات جميعها مصنفة كآمنة ومعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كل على حدة، إلا أن التركيبة نفسها لم تُعتمد بعد.

وتعمل شركة (Novastra Therapeutics) في بوسطن على تطويرها بالتعاون مع الباحثين.

لكن العلماء شددوا على أن النتائج الحالية لا تزال في إطار إثبات المفهوم، وأن هناك حاجة ماسة لإجراء تجارب سريرية لتقييم السلامة والفاعلية على المدى الطويل.