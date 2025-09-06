التعايشي: وضعنا مرتكزات لبناء دولة علمانية في السودان (فيديو)

قال القيادي السوداني محمد حسن التعايشي، رئيس وزراء ما تُعرف بحكومة التأسيس في السودان الموالية للدعم السريع، إنه يعمل على وضع “أساس لبناء دولة علمانية”، على حد وصفه.

وكان “تحالف السودان التأسيسي” الذي تقوده قوات الدعم السريع قد أعلن، الأسبوع الماضي، تشكيل حكومة موازية في البلاد. وأعلن تعيين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو(حميدتي) رئيسا للمجلس الرئاسي التابع لما تُعرف بـ”حكومة السلام” التي شكَّلها التحالف حكومة موازية في البلاد.

وجرى تعيين محمد حسن التعايشي، العضو السابق في مجلس السيادة المنحل، في منصب رئيس الوزراء.

وأضاف التعايشي “وضعنا المرتكزات لبناء دولة علمانية وتأسيس جيش مهني بعقيدة عسكرية جديدة”، على حد وصفه.

وذكر التعايشي “نعمل على إزالة نظام 30 يونيو، وتصنيف الحركة الإسلامية وواجهاتها المختلفة كجماعة إرهابية”، على حد قوله.

وشُكّل “تحالف السودان التأسيسي” في ظل الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023.