السودان.. وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر انهيار بئر ذهب

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة جراء انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة الباوقة بولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وأوضحت الشبكة أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى عطبرة لتلقي الرعاية الطبية.

وذكرت الشبكة في بيان أن البئر انهارت على 15 عاملا أثناء عملهم داخل الموقع، مما أدى إلى سقوط الضحايا، مؤكدة أن تكرار هذه الكوارث يعكس “الفوضى وغياب الرقابة وانعدام معايير السلامة في قطاع التعدين الأهلي”، على حد وصف البيان.

نزيف الأرواح

وأدانت الشبكة بأشد العبارات استمرار ما وصفته بـ”نزيف الأرواح”، محملة الشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية الكاملة عن تكرار حوادث الانهيارات في المناجم.

وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمليات التنقيب العشوائي ووقف العمل في الآبار غير المؤمَّنة، إضافة إلى توفير بدائل أكثر أمانا للعاملين ومحاسبة المسؤولين عن تعريض حياتهم للخطر.

كما دعت الشبكة المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى ممارسة الضغط على السلطات الرسمية من أجل حماية أرواح المدنيين، معتبرة أن التقاعس عن ذلك يمثل “تواطؤا مع جريمة مستمرة بحق البسطاء”.

أخطار التعدين التقليدي

وأشارت إلى أن فريقها يعمل على إعداد تقرير موسع عن أخطار التعدين التقليدي والمواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من كارثة انهيار منجم “هويد”، الواقع بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، في يونيو/حزيران الماضي، التي أسفرت عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، مما يعزز مخاوف استمرار هذه المآسي في ظل غياب حلول جذرية لأوضاع قطاع التعدين التقليدي في السودان.