بعد إنذار إسرائيلي بالقصف .. الجزيرة مباشر ترصد إخلاء برج “الرؤيا” في غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر عملية إخلاء سكان برج “الرؤيا” غرب مدينة غزة، إذ أخذ السكان في إلقاء أمتعتهم وأثاثهم من النوافذ والبلكونات في محاولة للإخلاء الفوري، بعد تلقيهم إنذارًا عاجلًا من الجيش الإسرائيلي بالقصف الوشيك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه اليوم تحذيرات إلى سكان عدد من البلوكات في مدينة غزة (726، 727، 784 و786)، محذرًا من استهداف عمارة “الرؤيا” والخيم المحيطة بها عند تقاطع مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية.

وأدعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المبنى يضم “بنى تحتية” تابعة لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، داعيًا السكان إلى التوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي في خان يونس، والتي وصفها الاحتلال بأنها “منطقة إنسانية آمنة”.

سياق التهديدات الإسرائيلية

وتأتي هذه التحذيرات ضمن حملة إسرائيلية متواصلة تستهدف الأبراج السكنية في غزة، سبق أن دمّرت فيها القوات الإسرائيلية برج “المشتهي” بحي الشيخ رضوان، بدعوى احتوائه على مكاتب وفصائل فلسطينية، ما تسبب في نزوح مئات العائلات.

ويتزامن القصف المحتمل مع ما تسميه إسرائيل “عملية عربات جدعون 2″، وهي حملة عسكرية موسعة تستهدف بحسب الرواية الإسرائيلية البنى التحتية والأنفاق ومراكز القيادة التابعة لحركة حماس في قلب الأحياء المكتظة بالسكان.

وتصف الفصائل الفلسطينية هذه العملية بأنها استمرار لسياسة “العقاب الجماعي” التي تستهدف المدنيين، وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

نداء استغاثة من السكان

وأطلقت العائلات المالكة والنازحة في برج الرؤيا نداء استغاثة عاجلًا، محذّرة من حملة ترهيب إسرائيلية مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى وتهدد حياتهم.

وأكد البيان الصادر عن السكان أن المبنى يضم أطباء ومهندسين وعاملين في قطاعات المياه والخدمات الإنسانية، إضافة إلى مقرات لمؤسسات حقوقية وإنسانية بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وأنه لا توجد فيه أي أنشطة مسلحة.