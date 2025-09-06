ترامب يشير إلى مفاوضات معمقة مع حماس ويثير الجدل بأعداد الرهائن

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى احتمال أن يكون عدد القتلى بين الرهائن المحتجزين في غزة أكبر مما هو مُعلن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات معمّقة مع حركة حماس، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال ترامب خلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضوي: “قد يكون بعضهم قضى أخيرًا، هذا ما أسمعه، آمل أن يكون ذلك خطأ، لكن في هذه المفاوضات هناك أكثر من 30 جثة”.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن 251 شخصًا اختُطفوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما زال 47 منهم محتجزين في غزة، بينهم 25 أعلن الجيش الإسرائيلي وفاتهم، إلا أن ترامب تحدث بأرقام متضاربة، فأشار تارة إلى نحو 38 قتيلاً، ثم عاد ليقول إن العدد بين 20 و30.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك مفاوضات جارية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا أن واشنطن تريد الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء دفعة واحدة ولن تقبل بإطلاق سراحهم على مراحل “نحن منخرطون في مفاوضات معمّقة جدًّا مع حماس، قلنا لهم: أفرجوا عنهم جميعًا الآن، أفرجوا عنهم جميعًا”.

وشدد ترامب على أن الأمور ستكون أفضل بكثير إذا أفرجت حماس عن جميع الرهائن، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الوضع سيكون “صعبًا وسيئًا” إذا لم يتم ذلك، ولم يخض ترامب في مزيد من التفاصيل.

الأزمة مع فنزويلا

ترامب وخلال حديثة المطول في المكتب البيضاوي تطرق أيضا إلى تطورات الوضع مع فنزويلا، مع إعلان البنتاغون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية.

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن الخطوات التي سيتّخذها في حال تكررت الواقعة “إذا وضعتنا الطائرات الفنزويلية في موقف خطر، فسيتم إسقاطها”.

كما قال ترامب ردا على إرسال عشر مقاتلات إف-35 إلى بورتوريكو “سنكون صارمين في التعامل تجاه تهريب المخدرات”.

أعلن ترامب الثلاثاء أن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 “إرهابي مخدّرات” هم أفراد في عصابة تابعة، بحسب قوله، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وندد مادورو بالتعزيزات العسكرية الأميركية معتبرا أنها أكبر تهديد تشهده القارة خلال الأعوام المئة الماضية.

وأعلن استعداد بلاده “للكفاح المسلح دفاعا عن أراضيها”، وحشد الجيش الفنزويلي الذي يبلغ تعداده حوالى 340 ألف عنصر، وجنود الاحتياط الذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز ثمانية ملايين.