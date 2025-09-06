ترامب يغيّر اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”.. تعرَّف إلى دوافع القرار (فيديو)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، في خطوة اعتبرها تحولا رمزيا يعكس “روح الانتصار” ويعيد الاعتبار إلى الهوية العسكرية التاريخية للولايات المتحدة.

وخلال مراسم التوقيع، وبحضور الوزير بيت هيغسيث الذي بات “وزير الحرب”، أوضح ترامب أن “وزارة الحرب” تسمية أكثر تعبيرا عن مهام الجيش الأمريكي، مضيفا “لقد انتصرنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية تحت هذا الاسم، أما حين غيَّرنا الاسم إلى وزارة الدفاع عام 1947 لم نحقق الانتصارات ذاتها، بل دخلنا في حروب طويلة بلا نتائج حاسمة مثل فيتنام والعراق وأفغانستان“، على حد وصفه.

دوافع القرار

وقال ترامب إن الخطوة تهدف إلى استعادة “روح القتال والانتصار”، مضيفا “نحن لا نريد حروبا بلا نهاية، بل معارك من أجل الانتصار. وزارة الحرب ستهاجم، ولن تدافع فقط. نحن الأقوى في العالم، وسنثبت ذلك للعالم أجمع”، مشددا على أن الجيش الأمريكي يضم 2.8 مليون مقاتل مستعدين لتنفيذ “النداء المقدس لحماية الوطن”.

وأشار ترامب إلى أن قرار إعادة التسمية لن يترتب عليه تكاليف كبيرة، موضحا أن التغيير سيقتصر على القرطاسية والمسميات الرسمية، بعكس ما جرى سابقا حين غُيرت أسماء بعض القواعد العسكرية.