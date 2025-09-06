حفيد نيلسون مانديلا: لهذه الأسباب قررت المشاركة في أسطول الصمود لكسر حصار غزة (فيديو)

قال زوليفوليل مانديلا، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، إن 10 ناشطين من بلاده وصلوا إلى تونس للمشاركة في أسطول الصمود، ويعتزمون الإبحار على متن القوارب التي يُنتظر أن تتجه إلى ميناء غزة في 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف مانديلا في لقاء مع الجزيرة مباشر، الجمعة، أنه “من المهم لنا كأفارقة أن نبحر من ميناء إفريقي (ميناء تونس) لكي نؤكد مشاركتنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنه “يشارك في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة لمساندة الكفاح الفلسطيني”.

وأكد مانديلا أن “القضية الفلسطينية كانت ملهمة لنا في الأيام التي كنا نناضل فيها من أجل الحرية”، موضحا أن فرصة التضامن مع غزة “تعني أن نكون صوتا للمقهورين والمضطهدين في العالم”.

وأشاد مانديلا برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا “الذي رفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة إسرائيل عن النكبة الجديدة، وهي امتداد للنكبة الأولى منذ أكثر من 70 عاما”.

وأكد المساندة الشعبية في جنوب إفريقيا لنضال الفلسطينيين في مواجهة ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية متواصلة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

“نستلهم الصمود من كفاح الفلسطينيين”

وردا على سؤال بشأن الإصرار على محاولة فك الحصار عن قطاع غزة، رغم قيام إسرائيل بمنع وصول سفن سابقة إلى ميناء غزة، قال مانديلا “إننا نستلهم من صمود ومقاومة الفلسطينيين منذ بداية الحرب ما يدفعنا إلى مواصلة العمل على كسر الحصار على غزة”.

وأضاف “نحن نبحر في مهمة إنسانية تحترم القانون الدولي وتحترم حق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية وحقهم في تقرير المصير”.

وتابع مانديلا “إذا حُرمنا من هذا الواجب في مساندة الفلسطينيين فإن هذا يعني أن نظام الفصل العنصري في إسرائيل نجح مرة أخرى في اختراق القانون الدولي”.

وأوضح أنه “بفضل الحملات الكبيرة على مواقع التواصل لمساندة المقاومة ومحاولات فك الحصار صرنا نشاهد مظاهرات في مختلف بلاد العالم دعما لغزة”.

دعوة لدعم النضال الفلسطيني

وأشار مانديلا إلى التناقض بين الدعم الشعبي لكفاح الفلسطينيين، ودعم الكثير من الحكومات لإسرائيل، مؤكدا أنه لا بد من مواصلة الكفاح للحصول على الحرية، كما فعلت جنوب إفريقيا.

ودعا مانديلا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى “استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل مساندة فلسطين“، وأن تعطي قضية فلسطين الأولوية في أجندتها لإقامة دولة فلسطينية”

وتحدث مانديلا عن مساندة الغرب لنظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاشر، كما يحدث الآن من مساندة غربية لإسرائيل.

وأكد مانديلا أنه “عندما تفشل الحكومات في دعم النضال يتحرك الناشطون، كما نبحر الآن لدعم غزة”.