رسائل مسن تونسي يحلم بالوصول إلى غزة في قوارب أسطول الصمود (شاهد)

رغم تقدمه في السن، يصر الناشط التونسي صالح غيلوفي، عضو الجامعة العامة التونسية للشغل، على المشاركة في أسطول الصمود الذي سينطلق من تونس باتجاه غزة، إيمانًا منه بأن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واجب يتجاوز حدود السياسة والجغرافيا.

غيلوفي كان من بين المشاركين أيضا في القافلة المغاربية البرية التي توقفت مؤخرًا في مدينة سرت الليبية، حيث شدد على أن مشاركته تأتي من منطلق إيماني وأخلاقي قبل كل شيء، قائلاً: “واجبنا نقوم به أمام الله قبل الناس، فنحن دعاة للإنسانية والخير والسلم، وأنصار المستضعفين في المعمورة”.

ويضيف أنه منذ سبعة أيام التحق بمدينة قابس التونسية للمشاركة في التحضيرات الخاصة بالأسطول، مساهماً في التنظيم، على أمل أن يتمكن من مرافقة القافلة حتى وصولها إلى غزة المحاصرة.

وبلهجة يغلب عليها الإصرار، ختم قائلاً: “جئت للمشاركة في التنظيم، وإن شاء الله أصل معهم إلى غزة”.

إصراره على المشاركة مرة أخرى، رغم مشقة السفر وكبر العمر، يجعل من صالح غيلوفي نموذجاً للوفاء لقضية يعتبرها أمانة أمام الله والتاريخ، ورسالة بأن فلسطين لا تزال تسكن ضمائر الأحرار.