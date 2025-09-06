شاهد: اعتقالات في أم الفحم خلال مظاهرة مناهضة للحرب على غزة

أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر لحظة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية ضمن مظاهرات احتجاجية على ما وصفتها بـ”حرب الإبادة على غزة” في مدينة أم الفحم.

وتُظهر المقاطع الاعتداء بالركل على الفتاة، وتدخُّل أمها وعدد من المشاركين في المظاهرات في محاولة لتخليصها من أيدي القوات الإسرائيلية، التي اعتدت عليهم بالضرب أيضا، قبل اقتياد الفتاة واعتقالها.

وشهدت المدينة، مساء السبت، مظاهرة دعت إليها اللجنة الشعبية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. ورفع المشاركون شعارات تندد بالحصار والتجويع وتطالب بوقف القصف، مؤكدين التضامن الكامل مع أهالي القطاع من خلال الهتافات.

وقالت اللجنة الشعبية إن قوات شرطة الاحتلال حضرت إلى المكان، وشرعت في تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واعتقال عدد من الشبان.

ووصفت اللجنة هذه الاعتقالات بأنها محاولة لكتم الصوت الاحتجاجي، مؤكدة أن المظاهرات الأسبوعية ستستمر حتى وقف الحرب على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشرطة اقتحمت الوقفة الاحتجاجية بعد خمس دقائق فقط من انطلاقها، واعتقلت عددا من المشاركين، واعتدت على آخرين مستخدمة القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، بينهم نساء وعضوان في اللجنة الشعبية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة نفذت اعتقالات خلال المظاهرة، التي كانت تندد بسياسات الإبادة والتجويع الإسرائيلية الممنهجة ضد أهالي غزة، وتطالب بوقف الحرب والجرائم المستفحلة في مناطق الـ48.

وأكدت اللجنة الشعبية أن هذه التحركات لن تثني السكان عن مواصلة التظاهر أسبوعيا، داعية إلى تكثيف الفعاليات التضامنية مع غزة، ومشددة على حق الفلسطينيين في التعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي بكل الوسائل السلمية.