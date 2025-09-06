شاهد فرحة أم فلسطينية بنجاة ابنها بعد أن ظنت أنه استشهد (فيديو)

في لحظة إنسانية مؤثرة وسط ركام الدمار، غمرت الفرحة قلب أم فلسطينية حين أدركت أن ابنها “مؤيد” لا يزال حياً بعدما ظنّت أنه استُشهد عقب القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة، فجر السبت.

هرعت الأم تركض بدموع الفرح والامتنان، ترفع يديها بالدعاء شاكرة سلامة ابنها، وهي تصيح بصوت يملؤه الحب: “حبيبي يما!”.

لكن خلف هذا المشهد المبهج، استشهد في ذات القصف خمسة فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب سوق مخيم الشاطئ.

وتزامن هذا القصف أيضاً مع غارات إسرائيلية متفرقة على مناطق عدة في القطاع، حيث واصلت قوات الاحتلال استخدام الروبوتات المفخخة لتدمير منازل المواطنين شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرات مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فتحت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق في وسط مدينة خانيونس جنوبي القطاع، في إطار التصعيد المتواصل على مختلف مناطق غزة.