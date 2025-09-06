شرطة بلدية أمريكية تطرح شعارا بالعربية… والعمدة يتراجع بعد الجدل

تراجع عمدة بلدية “ديربورن هايتس” في ولاية ميشيغن الأمريكية، بيل بزي، عن منشور نشرته شرطة البلدية على فيسبوك الأسبوع الماضي، تضمّن الكشف عن شعار جديد مكتوب باللغتين الإنجليزية والعربية، كان من المقرر استخدامه على سيارات الشرطة وزي الضباط الرسمي.

وتعد ديربورن هايتس ضاحية لمدينة ديترويت، ويبلغ عدد سكانها نحو 61 ألف نسمة، يشكّل المنحدرون من أصول شمال أفريقية أو شرق أوسطية حوالي 39% منهم وفق إحصاء 2023.

وقال بزي، وهو أمريكي من أصل لبناني، إن الشعار كان “مجرد فكرة قيد النقاش الداخلي بين بعض أفراد الشرطة”، ولم يُطرح للتوافق أو المراجعة الرسمية.

وأضاف في بيان:”إذا جرت أي تغييرات مستقبلية على زي الشرطة، فسيكون هدفنا إشراك مختلف الأطراف داخل إدارة الشرطة لضمان أن يكون الجميع جزءًا من النقاش. فزي كل فرد يمثل الشرطة ككل، وبالتالي يستحق مراجعة شاملة”.

وقد حذفت شرطة ديربورن هايتس المنشور بعد موجة جدل أثارها إدراج الكتابة العربية.

وكان النص المحذوف قد أكد أن الشعار صمّمته الضابطة إميلي موردوخ “تكريمًا لتنوع المجتمع المحلي وخاصة السكان من أصول عربية””.

They said their goal was to bring sharia law to America. You should’ve believed them. Pray for Michigan. — Congressman Randy Fine (@RepFine) September 5, 2025

الجدل تجاوز حدود ميشيغن بعد أن استغل نائب جمهوري من فلوريدا، راندي فاين، الواقعة لإطلاق خطاب معادٍ للمسلمين، حيث كتب على منصة إكس: “قالوا إن هدفهم جلب الشريعة إلى أمريكا. كان عليكم أن تصدّقوهم. صلّوا من أجل ميشيغن”.

Sharia Law in America. Muslims have invaded America and now they are taking over. They must be stopped. https://t.co/bMvCj7QZFl — Laura Loomer (@LauraLoomer) September 4, 2025

كما كتبت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، المقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب، منشورًا مماثلًا قالت فيه: “الشريعة الإسلامية في أمريكا.. غزا المسلمون أمريكا، والآن يسيطرون عليها.. يجب إيقافهم.

يأتي هذا الجدل في وقت حساس بالنسبة للعمدة بزي، إذ يقترب من تولي منصب سفير الولايات المتحدة في تونس بعد أن رشحه الرئيس دونالد ترامب لهذا المنصب.

وكان بزي قد خضع قبل أيام لجلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ضمن عملية تأكيد تعيينه.

وفي حال المصادقة عليه في التصويت العام، سيصبح بزي سفير الولايات المتحدة لدى تونس.