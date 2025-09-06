لإضعاف نفوذ الصين.. واشنطن تستعد لمنح إعفاء مؤقت لزعيم أفريقي متهم بالفساد

تعتزم الولايات منح زعيم إفريقي متهم بسرقة موارد بلاده الفقيرة للاستمتاع بنمط حياة يعتمد على السيارات الفارهة والقصور واليخوت الفاخرة إعفاء مؤقت من عقوبات الفساد الأمريكية من أجل السفر إلى تجمع رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك وزيارة مدن أمريكية أخرى.

وقال مسؤولان أمريكيان مطلعان، لوكالة أسوشيتد برس، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إن وزارة الخارجية تعتزم تقديم إعفاء من العقوبات لمدة شهر واحد لرئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ مباساوغو، بعد توصيات بأنه من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية أن تضعف النفوذ الصيني المتزايد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعزز مصالح تجارة النفط والغاز الأمريكية هناك.

وسيسمح هذا الإعفاء لأوبيانغ المشهور بين قادة العالم المتهمين بالفساد بسبب نمط الحياة المترف الذي جذب انتباه المدعين العامين في عدة بلدان بالسفر إلى مدن خارج نيويورك.

وهذا يشمل ميامي ولوس أنجليس حيث كان يملك ممتلكات وسيارات فارهة اضطر إلى التخلي عن بعضها في إجراءات قانونية.

يعد الرئيس تيودورو أوبيانغ مباساوغو أطول الرؤساء حكما في العالم، واستولى أوبيانغ (83 عاما) على السلطة في انقلاب عام 1979 على حكم عمه الذي أٌعدم لاحقا رميا بالرصاص، وقد احتفظ بالسلطة منذ ذلك الحين.