وزير خارجية مصر: المجاعة في غزة متكاملة الأركان ولا يوجد شيء اسمه تهجير طوعي (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن المجاعة المنتشرة في قطاع غزة من صنع الاحتلال الإسرائيلي، داعيا تل أبيب إلى قبول مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار، الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم السبت، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا بدر عبد العاطي، إسرائيل إلى قبول مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار.

“المجاعة في غزة كاملة الأركان”

وقال وزير الخارجية المصري إن المجاعة في غزة “متكاملة الأركان، وهي من صنع البشر والاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم التجويع سلاح حرب في غزة، ونؤكد رفضنا لسياساته التوسعية بالقطاع”.

وأضاف قائلا “بذلنا كل الجهود مع الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة لكن التعنت الإسرائيلي كان عقبة أمام ذلك وهو المتسبب في عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وقال عبد العاطي إن المقترح الأمريكي هو القائم حاليا وهو الذي وافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية وترفضه إسرائيل، وأضاف أن “الجهود المشتركة مع قطر بشأن غزة مستمرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة“.

“تهجير طوعي في غزة”

وفيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة، قال وزير الخارجية المصري، “لا يوجد شيء اسمه تهجير طوعي في غزة والشعب الفلسطيني لا يريد مغادرة أرضه على الإطلاق ولا يمكن دفعهم لذلك”.

وقال إن هناك خطة عربية إسلامية متكاملة تستند إلى 3 محاور أساسية تشمل الجانب الأمني وحوكمة القطاع وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد عبد العاطي أن بلاده أبقت معبر رفح مفتوحا ولا يزال على مدار الساعة وبشكل يومي من جانبها، واتهم الجانب الإسرائيلي بإغلاق المعبر.

“لا نستطيع القيام بدورنا”

من جانبه قال المفوض العام لـ(الأونروا)، إن الوكالة لا تستطيع القيام بدورها نظرا للوضع المالي السيء للوكالة، وأضاف “نخشى انهيارها إذا لم تساهم الدول الأعضاء”.

وقال لازاريني إن 90% من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها وشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل عن ذلك وعن العاملين في المنظمة الأممية الذين قتلتهم.

وأكد مفوض (الأونروا) أنهم بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرادة سياسية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم، مشيرا إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية، وقال “هناك قيود تمنع وصولنا إلى الشعب الفلسطيني”.

العاملون في الإغاثة يشعرون بالجوع

وأشار لازاريني إلى أن “المجاعة في غزة من صنع البشر وينبغي السماح للمنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات” موضحا أن “الوضع المالي للأونروا سيئ وينبغي أن تقدم الدول العربية الدعم المادي اللازم للوكالة”.

وقال إن الوضع في غزة غير محتمل، وأضاف “نشعر بالصدمة إزاء عدم وجود رد فعل من المجتمع الدولي”، وطالب بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة فورا لوقف الكارثة.

وأكد مفوض (الأونروا) أنهم حذروا ومنذ شهور من حدوث المجاعة في غزة، وقال “لم يستمع إلينا أحد” موضحا أن الوكالة لديها المواد الأساسية والأغذية اللازمة في مصر والأردن لتغطية احتياجات غزة خلال الأشهر القادمة.

وحذر لازاريني من أن العاملين في مجال الإغاثة بغزة يشعرون بالجوع أيضا وأن الاستجابة الإنسانية تنهار، وقال “الناس في غزة يبحثون عن الطعام ويموتون صمتا بسبب الجوع”.