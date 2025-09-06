70 شهيدا في غزة منذ فجر الجمعة مع استمرار قصف الاحتلال (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الجمعة إلى 70، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وخيام النازحين وإطلاق النار على المدنيين ومنتظري المساعدات، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.

تفاصيل الاستهدافات

استشهد مواطنون في قصف استهدف شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف خيمة للنازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غربي المدينة.

وفي حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارة استهدفت شقة سكنية.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون إثر قصف خيمة للنازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال.

وفي حي الصبرة، استشهد فلسطينيون في غارة استهدفت شقة بعمارة سكيك بشارع الثلاثيني جنوبي غزة.

كما استشهد آخرون في قصف خيمة قرب مفرق جامعة الأزهر غربي غزة، إضافة إلى شهيد آخر في غارة استهدفت شقة غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال.

حصيلة المستشفيات

وفق مصادر طبية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الجمعة:

مستشفى الشفاء: 35 شهيدا

مستشفى المعمداني: 7 شهداء

مستشفى العودة: شهيد واحد

مستشفى الأقصى: 6 شهداء

مستشفى ناصر: 11 شهيدا

تصنيف الشهداء

شهداء انتشال: 8

شهداء متأثرون بإصابات: 9

شهداء المساعدات: 9

ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي الشهداء 64300، معظمهم من الأطفال والنساء.

وارتفع عدد الجرحى إلى 162005، ولا يزال كثير من الضحايا تحت الأنقاض.

ووصلت حصيلة شهداء المساعدات إلى 2362، بينما بلغ عدد المصابين في هذا السياق 17434.

كما استشهد 376 شخصا نتيجة التجويع وسوء التغذية، بينهم 134 طفلا. ومنذ إعلان المجاعة في 22 أغسطس/آب الجاري، سُجلت 98 وفاة إضافية، بينها 19 طفلا.