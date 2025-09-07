أنصار الله تعلن استهداف مطارات ومواقع عسكرية إسرائيلية بـ8 طائرات مسيرة (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد أهداف إسرائيلية باستخدام 8 طائرات مسيّرة، مؤكدة أن العملية جاءت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة“، بحسب البيان الذي تلاه المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.

تفاصيل العملية

وأوضح البيان أن سلاح الجو المسير استهدف عدة مواقع إسرائيلية في النقب وأم الرشراش (إيلات) وعسقلان وأسدود ويافا المحتلة، وجاءت الضربات على النحو التالي:

طائرة مسيرة أصابت مطار رامون بشكل مباشر، مما أدى إلى وقف حركة الملاحة الجوية وإغلاق المطار مؤقتا.

3 طائرات مسيّرة استهدفت هدفين عسكريين حساسين في النقب.

مسيرة رابعة ضربت هدفا حيويا في عسقلان.

طائرتان مسيرتان استهدفتا هدفا حيويا في منطقة أسدود.

مسيرة أخرى قصفت مطار اللد (بن غوريون).

وأكدت الجماعة أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مشيرة إلى أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في اعتراض عدد من الطائرات.

تحذير لشركات الطيران

وفي لهجة تصعيدية، وجه البيان تحذيرا مباشرا إلى شركات الطيران العالمية، مؤكدا أن “المطارات داخل فلسطين المحتلة لم تعد آمنة وسيتم استهدافها بشكل مستمر”، محملا تلك الشركات مسؤولية أي تبعات إذا واصلت نشاطها داخل إسرائيل.

تهديدات وتصعيد

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة “تصعيد العمليات العسكرية، وأن الجماعة لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت العواقب”، مضيفا أن اليمن “يطور من أدواته وأسلحته لتكون أكثر تأثيرا وفاعلية”.

وأضاف سريع أن “القادم سيكشف قدرة الجماعة على إصابة أنظمة الحماية والأهداف الحساسة داخل إسرائيل“، متوعدا بمزيد من العمليات حتى “يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها”.

بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق الأحد، أن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن سقطت داخل قاعة المسافرين في مطار رامون الدولي جنوبي فلسطين المحتلة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتعطيل حركة الطيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحادثة وقعت بعد اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي 3 مسيرات، رُصدت في وقت سابق وهي تتجه من الأجواء اليمنية نحو إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال أن 2 من هذه المسيرات تم اعتراضهما قبل دخول المجال الجوي، أما الثالثة فقد تمكنت من اختراق الدفاعات والوصول إلى المطار.