المستشار الإعلامي للشرع: المفاوضات مع إسرائيل مستمرة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك

قال أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري، إن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل مستمرة بهدف العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأضاف، في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، أن “سوريا تدرك قدراتها الحقيقية، ولغة التهديد لن تجدي نفعا في مواجهة الاحتلال”، على حد وصفه.

وتابع أن “دمشق تتحرك بواقعية ولا تسعى إلى بيع الوهم للشعب، بل تعمل على إعادة بناء الدولة السورية وإشراك جميع المكونات والتنظيمات السياسية في هذه العملية”.

وأشار المستشار الإعلامي للرئيس السوري إلى أن ملف المختطفين لا يزال عالقا، قائلا “لم نتلق أي معلومات منذ فترة طويلة بشأنهم وما إذا كانوا أحياء”.

ووصف زيدان الحديث عن انفصال السويداء بأنه “مجرد وهم”، قائلا إن حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الطائفة الدرزية في سوريا، “لا يملك شعبية كبيرة بين أهلها”، على حد قوله.

وأضاف أن أكثر من 80% من مدينة دير الزور مدمرة، مما يجعل الأولوية القصوى إعادة إعمار سوريا وتأمين عودة المهاجرين واللاجئين، داعيا المجتمع الدولي إلى أداء دور إيجابي في دعم استقرار البلاد والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

وفي سياق آخر، شدد زيدان على أن رفع العقوبات عن سوريا لم يكن ليتحقق لولا دعم الدول العربية والإقليمية، خاصة الخليجية وتركيا، إلى جانب ثقة المجتمع الدولي بالإدارة السورية الجديدة.