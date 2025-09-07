بعد إجازة مرضية 16 عاما متواصلة إحالة مدرسة ألمانية إلى الكشف الطبي بحكم قضائي

فتحت السلطات الألمانية الجمعة تحقيقا مع مدرسة تغيبت عن عملها 16 عاما متواصلة لأسباب مرضية وذلك بهدف اتخاذ إجراء تأديبي بحقها.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم في ولاية شمال الراين ويستفاليا إن حكومة منطقة دوسلدورف فتحت أيضا تحقيقا تأديبيا داخليا.

ووفقا لما ذكرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية، فإن التحقيق التأديبي داخل الهيئة يشمل الموظف المسؤول عن إهمال اتخاذ الإجراءات المناسبة.

هذه الواقعة لم تكتشفها السلطات إلا بسبب نزاع قضائي، ففي منتصف أغسطس/ آب الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين بأنه يجوز إخضاع المعلمة لفحص طبي رسمي.

وبهذا أيدت المحكمة موقف الولاية، وذلك بعد أن كانت الولاية بوصفها الجهة الموظفة للمعلمة أمرت في إبريل/ نيسان الماضي بإجراء الفحص الطبي للتأكد مما إذا كانت الموظفة قادرة على أداء عملها مجددا.

ولجأت المعلمة إلى المحكمة الإدارية في دوسلدورف للطعن على قرار الولاية، حيث انتقدت القرار واعتبرته غير مفهوم بعد كل هذه السنوات، كما رأت أن الفحص النفسي يمثل انتهاكا لخصوصيتها.

غير أن قضاة المحكمة الإدارية العليا لم يأخذوا بأي من هذه الحجج وأيدوا قرار المحكمة الأدنى.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمة لم تؤد عملها منذ عام 2009 وبحسب أولى تقارير الإجازة المرضية، كانت المرأة تعاني من مشاكل نفسية ومنذ ذلك الحين، ظلت تحصل على تقارير مرضية بشكل مستمر دون معارضة من الولاية.