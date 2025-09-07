ترامب يأمر بإزالة “خيمة السلام” الموجودة أمام البيت الأبيض منذ 44 عاما

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة “خيمة السلام” التي تقع في حديقة أمام البيت الأبيض، مما يمثل نهاية احتجاج دام 44 عامًا ضد الأسلحة النووية والحروب.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، تحدث أحد الصحفيين عن الخيمة، التي يديرها مجموعة من المتطوعين من “اليسار الراديكالي”، وفق وصفه.

ورد ترامب بأنه لم يكن يعلم بوجودها، وطلب من مساعديه إزالتها على الفور.

🚨GROSS: Brian Glenn: “There’s a blue tent outside of the WH. It has become anti-American/anti-Trump” Trump: “Take it down. Right now.” First of all fuck Brian Glenn and his opinion, and second that’s the World Peace tent and it’s been there 44 years. pic.twitter.com/4zdtrf6JGS — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 5, 2025

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن النائب الجمهوري جيف فان درو، عضو مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، سبق أن كتب رسالة إلى وزارة الداخلية يطلب فيها إزالة الخيمة، ووصفها بأنها “منظر قبيح مستمر على مدار الساعة”، واتهم المتظاهرين الذين ينظمونها بـ”الاستيلاء على حديقة وطنية”.

أقدم احتجاج سياسي في الولايات المتحدة

وأوضحت الصحيفة أن “خيمة السلام”، التي تقع في حديقة لافاييت المواجهة للبيت الأبيض، تمثل “أقدم عملية احتجاج سياسي متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة”، حيث قام الناشط السياسي ويليام توماس بتأسيسها في يونيو/حزيران 1981.

ومع مرور السنين، ظل توماس متمركزًا أمام البيت الأبيض طوال فترة 7 رؤساء، حتى وفاته في عام 2016.

ثم واصل الناشط اليساري فيليبوس ميلاكو-بيلو الحفاظ على حركة الاحتجاج في الخيمة، ورفع شعارات من بينها “حظر جميع الأسلحة النووية أو يوم القيامة”، و”عش بالقنبلة وستموت بالقنبلة”.

وكان ميلاكو-بيلو يقضي أكثر من 100 ساعة أسبوعيًّا في الخيمة حتى لا تتم إزالتها، ويساعده في ذلك فريق متناوب من المتطوعين.

يُذكر أن ترامب قرر أخيرًا نشر الحرس الوطني في واشنطن للحفاظ على الأمن، وتعهد بمنع خيام المشردين في المدينة، كما تعهد بنشر الحرس الوطني في مدن أخرى مثل شيكاغو، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قِبل مسؤولين محليين.