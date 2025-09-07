ترامب يلوح بجولة ثانية من العقوبات على روسيا ويثير الجدل بشأن فنزويلا وحزب الله (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، في إشارة إلى استعداده لاتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

عقوبات جديدة ضد روسيا

وخلال مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض، سئل ترامب عما إذا كان مستعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، فأجاب بوضوح “نعم، أنا كذلك”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الإدارة الأمريكية ضغوطا متزايدة للتشدد في الموقف من موسكو، خاصة مع استمرار القتال في أوكرانيا، وهو ما عبر عنه ترامب سابقا بإحباطه من عجزه عن إيقاف الحرب رغم وعوده بإنهائها سريعا عند توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان ترامب قد هدد مرارا بفرض عقوبات إضافية على روسيا أو على مشتري النفط الروسي، لكنه أحجم عن تنفيذها في وقت سابق سعيا لترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن تصريحاته الجديدة تعكس ميلا متزايدا نحو التصعيد.

ترقب بشأن فنزويلا

وفي سياق المؤتمر الصحفي، وجه أحد المراسلين سؤالا إلى الرئيس الأمريكي حول ما إذا كان يعتزم مهاجمة فنزويلا، فرد ترامب بالقول “ترقبوا وسوف ترون”.

هذا الرد القصير والمثير للجدل يعكس استمرار حالة الغموض حول توجهات واشنطن إزاء كاراكاس، خصوصا في ظل التوترات القائمة منذ سنوات بسبب الموقف الأمريكي من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والدعم الأمريكي للمعارضة.

موقف من حزب الله

وعند سؤاله عن رفض حزب الله اللبناني تسليم سلاحه، اكتفى ترامب بالقول إنه سيرد لاحقا على هذا الموقف. وقال للصحفيين “سأرد لاحقا”، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات متعددة لردود أمريكية قد تكون سياسية أو عسكرية أو دبلوماسية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه ترامب ملفات دولية متشابكة، أبرزها الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، إلى جانب علاقات واشنطن المتوترة مع دول أمريكا اللاتينية.