ترامب يوجه “تحذيرا أخيرا لحماس”

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قال إنه “تحذير أخير” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل التوصل إلى اتفاق لعودة الأسرى الإسرائيليين يوقف الحرب في قطاع غزة، على حد قوله.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “الجميع يريد عودة الرهائن ونهاية الحرب في غزة“، مضيفا: “لا أزال ملتزما بالخطوات التي اتخذتُها لضمان الإفراج عن الرهائن وإيقاف القتال في المنطقة”، على حد تعبيره.

تحذير شديد اللهجة لحماس

وكتب الرئيس الأمريكي “هذا هو تحذيري الأخير لحماس ولن أكرره”، محذرا مما وصفها بـ”العواقب الوخيمة في حال عدم التزامها بالشروط التي قدمتها واشنطن للإفراج عن الرهائن”.

وقال ترامب” “الإسرائيليون وافقوا على شروطي وحان الآن دور حماس للموافقة أيضا”.

جهود الوساطة والمفاوضات

تأتي تصريحات ترامب في وقت أعلنت فيه حركة حماس أمس السبت، انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بالاتفاق الذي أعلنته مع الفصائل الفلسطينية في 18 أغسطس/آب الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين واشنطن وحماس استؤنفت بعد انقطاع دام عدة أسابيع، وأن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية تشمل خطوات عملية نحو تسوية كاملة، بما في ذلك دخول القوات والمنظمات الدولية إلى الأراضي التي ستخليها إسرائيل، لتتحمل المسؤولية المدنية والأمنية هناك.

كما أكدت حركة حماس أن أي اتفاق شامل يجب أن يشمل انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية دون شروط، وتبادل أسرى حقيقي عبر مفاوضات جادة.