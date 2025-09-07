سبيس إكس تطلق 28 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء الخارجي

أطلقت شركة (سبيس إكس) 28 قمرا اصطناعيا من طراز (ستارلينك) إلى مدار أرضي منخفض لتنهي عملية الإطلاق رقم 500 كما قالت على صفحتها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وذكرت المؤسسة في بيان أن صاروخ (فالكون 9) انطلق من قاعدة (كينيدي) للفضاء بولاية فلوريدا الأمريكية، حاملا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض.

Falcon 9 launches 28 @Starlink satellites from Florida and completes the 500th launch and landing of an orbital class booster pic.twitter.com/hPvsctf7tg — SpaceX (@SpaceX) September 5, 2025

وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بنجاح كما هو مخطط لها، حيث هبطت على متن طائرة دون طيار تابعة للشركة كانت متموقعة في المحيط الأطلسي.

ويعد هذا الهبوط رقم 27 لهذا الصاروخ فيما تمثل الاستعادة الناجحة رقم 500 لشركة (سبيس إكس) لصاروخ مداري بشكل عام كما أنها مهمة الإطلاق رقم 111 لصاروخ (فالكون 9) خلال العام الجاري.

وبذلك تخطى عدد أقمار (ستارلينك) الاصطناعية النشطة حاليا 8370 قمرا .

وتوفر الشركة خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة في مدار أرضي منخفض.

وكان مجموعة من علماء الفلك قد حذروا العام الماضي من أن أقمار ستارلينك الاصطناعية، التي يطلقها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تسبب مشكلات في مدار الأرض، وتدمّر قدرتهم على مراقبة النجوم والكواكب البعيدة.

وأشار العلماء إلى أنه منذ قيام شركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، بإطلاق أقمار ستارلينك قبل 6 سنوات، تصاعدت انبعاثات موجات الراديو بشكل جعل من الصعب على العلماء الذين يعملون في شبكة التليسكوبات الأوروبية القيام بعملهم في فحص الأجسام البعيدة في أنحاء الكون.