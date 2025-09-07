مايكروسوفت تعلن انقطاع كابلات إنترنت دولية في البحر الأحمر.. ماذا يترتب عليه؟

تسبب انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر في انقطاع خدمة الإنترنت، اليوم الأحد، في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط، لكن لم يتضح على الفور سبب الحادث.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عبر موقعها على الإنترنت أن منطقة الشرق الأوسط “ربما تشهد زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات في الألياف الضوئية تحت الماء في البحر الأحمر”.

ولم توضح الشركة تفاصيل الأمر على الفور، على الرغم من أنها قالت إن حركة الإنترنت التي لا تمر عبر الشرق الأوسط “لن تتأثر”.

عاجل | شركة مايكروسوفت: 📌 انقطاع عدة كابلات إنترنت بحرية دولية في البحر الأحمر 📌 بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات الكابلات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/RMYdvU8AvP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2025

تأثر الهند وباكستان

وقالت منظمة “نت بلوكس” التي تراقب الوصول إلى الإنترنت إن “سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر أدت إلى تدهور اتصال الإنترنت في دول عدة، بما فيها الهند وباكستان.

وتدير شركة تاتا للاتصالات، التابعة لمجموعة شركات هندية، الكابل الرابع الذي يربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا الغربية. ويدير تحالف آخر الكابل الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا الغربية، تحت إشراف شركة ألكاتيل-لوسنت. ولم تعلق الشركتان على الفور على طلبات بالتعليق.

وأشارت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، وهي شركة اتصالات عملاقة في البلاد، في بيان أمس السبت، إلى حدوث انقطاعات للإنترنت في البلاد.

اضطراب في خدمة “أزور”

وقالت مايكروسوفت إن مستخدمي خدمة “أزور” قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات عدة في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في تحديث بشأن خدمة أزور “نتوقع زمن وصول أطول لبعض البيانات التي كانت تمر سابقا عبر الشرق الأوسط. حركة البيانات على الشبكة التي لا تمر عبر الشرق الأوسط لم تتأثر. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيرت الظروف”.

ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت “أزور”، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد “أمازون ويب سيرفيسز”، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، ولم تتعطل حركة مرور البيانات على الشبكة.

يُذكر أن جماعة أنصار الله في اليمن سبق أن نفت تقارير عن قيامها باستهداف كابلات الإنترنت في البحر الاحمر في إطار مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.