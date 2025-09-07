مشاركة ألمانية ضخمة في مناورات “كوادريغا” العسكرية بليتوانيا تحسبا لعدوان روسي في المستقبل

دفعت ألمانيا السبت بأكثر من ألف مركبة عسكرية إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية ضخمة بهدف تعزيز حماية الدولة القريبة منها والتي تعد عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

المركبات القتالية والمدرعات وما يرافقها من شاحنات طبية وغيرها من المعدات مع الطواقم العاملة عليها تم نقلها عبر سفينتي شحن من ميناء روستوك الألماني إلى ميناء كلايبيدا الليتواني على الجهة المقابلة عبر البلطيق.

وبمجرد الوصول انطلق فوج لواء المشاة المدرع 37 إلى مدينة بابراده وقواعد عسكرية ليتوانية أخرى حسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانية عن متحدث باسم الجيش الألماني تمهيدا للمشاركة في مناورات “كوادريغا 2025” التي تركز على حماية منطقة بحر البلطيق في ظروف الأزمات والحروب.

وتستمر المناورات على مدار شهر تقريبا بمشاركة نحو 8 آلاف جندي من 14 دولة من أعضاء الناتو وتشمل مناورة (النسر الكبير) للتدريب على نقل القوات والمعدات برا وبحرا وجوا إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

ويبدو أن ليتوانيا ستصبح خلال السنوات المقبلة ساحة رئيسية للجيش الألماني بعدما أعلنت برلين إنشاء لواء مدرع جديد ردا على تغير الوضع الأمني في أوروبا وما تعتبره برلين سلوكا عدوانيا من جانب روسيا.

ومن المقرر أن يكون هذا اللواء مجهزا تماما للقيام بعمليات عسكرية بحلول 2027، وسيصل قوامه إلى نحو 5 آلاف جندي.