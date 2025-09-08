الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في هجوم شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أربعة من جنوده خلال اشتباكات وقعت صباحا شمال قطاع غزة، وتحديدا في منطقة جباليا، حيث هاجمت مجموعة مسلحة من المقاومة الفلسطينية موقعا للجيش الإسرائيلي.

وأفاد بيان الجيش بالسماح بنشر أسماء ثلاثة من القتلى الذين جرى إبلاغ عائلاتهم، وهم:

الرقيب أوري لاميد (20 عاما) من تل موند.

الرقيب جادي كوتال (20 عاما) من كيبوتس أفيم.

والرقيب أميت آريه رجب (19 عاما) من موديعين-مكابيم-ريوت.

ويتبع الثلاثة للواء الدبابات 52 في فرقة “آثار الحديد” (401)، وقد سقطوا جميعا في معركة شمال قطاع غزة.

أما اسم الجندي الرابع فقد تم إبلاغ عائلته دون السماح بنشر بياناته في الوقت الحالي.

ووفقا لمراسل هيئة البث الإسرائيلية ومواقع إعلامية إسرائيلية، فقد وقع الهجوم عندما كان الجنود الأربعة في جباليا شمال القطاع، حيث قامت مجموعة مسلحة يُعتقد أنها خرجت من أحد الأنفاق بإطلاق النار على قائد دبابة إسرائيلية، ثم ألقت عبوة ناسفة داخل المركبة من مسافة قريبة، مما أدى إلى مقتل الطاقم بالكامل.

ووفقا للجيش، فقد شارك مقاتلون من كتيبة “ناحال 50” في التصدي للهجوم، حيث أطلقوا النار على ثلاثة إلى أربعة مهاجمين وأصابوا بعضهم، لكن المقاومين استطاعوا الهروب من المكان.

وأسفر الاشتباك عن إصابة أحد مقاتلي ناحال بجروح متوسطة، بحسب بيان الجيش.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد أفادت، صباح اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص بينهم اثنان من الحاخامات، وإصابة 30 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة، وبأنه “تم تحييد اثنين من منفذي العملية”، وهما من الضفة الغربية.