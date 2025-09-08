الأخبار|إسرائيل

“السلاح غير الشرعي ثبت فشله في الدفاع عن لبنان”: حزب القوات يدعم موقف الحكومة في حصرية السلاح

الحكومة اللبنانية قررت حصر السلاح على المؤسسات التابعة لها (الفرنسية)
Published On 8/9/2025

اعتبر مارون مارون عضو المجلس المركزي لحزب القوات اللبنانية أن السلاح غير الشرعي “ثبت فشله على المستوى الداخلي سواء لمحاربة إسرائيل أو في الدفاع عن لبنان“.

وقال مارون في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر إنه رغم أن القانون الدولي يعترف بحق امتلاك السلاح بهدف الدفاع عن استقلال الدولة ومقاومة الاحتلال إلا أنه ليس حقا مطلقا مضيفا “نعم هي شرعية بالقوانين الدولية إنما عبر الدولة اللبنانية ولا يحق لكل فريق أن يأخذ المبادرة ويقوم هو بهذه الأعمال”.

وعبر مارون عن رؤية حزب القوات بأن حزب الله فشل في استخدام سلاحه في سوريا، وفي دعم وإسناد غزة، وكذلك عندما تعرضت إيران لما جرى من قصف إسرائيلي أمريكي.

وأضاف أن “ما بقي لحزب الله من وظيفة لهذا السلاح هو تقويض قيام الدولة اللبنانية  ولإخضاع الشعب اللبناني”.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اعلنت مشروعا لحصر السلاح في البلاد على المؤسسات التابعة للدولة تتضمن خطة للجيش لحصر ينفذها على 5 مراحل، لم تتضمن سقفا زمنيا محددا، إلا أنها قد تنتهي خلال 15 شهرا بشكل تقريبي، على حد قول مسؤولين لبنانيين.

