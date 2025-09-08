بوتين “حصل على ما أراد”: زيلينسكي ينتقد القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بولاية ألاسكا.

واعتبر زيلينسكي أن ترامب بهذا اللقاء منح بوتين “ما كان يريد”.

وفي مقابلة مع شبكة (إي بي سي) الأمريكية أعرب زيلينسكي، عن أسفه لعدم حضور القمة التي جمعت ترامب وبوتين موضحا أن الرئيس الروسي لا يرغب في لقائه شخصيا، لكنه يُعطي أهمية كبيرة لمقابلة ترامب.

وقال زيلينسكي “من المؤسف أن أوكرانيا لم تكن ممثلة في الاجتماع وقد قدم ترامب لبوتين الأمر الذي كان يريده، بوتين كان شديد الحرص على إظهار الصور والفيديوهات التي تثبت وجوده هناك. لقد كان يتوق فعلاً للقاء ترامب، وحصل عليه. وهذا أمر محزن للغاية”.

وفي 15 أغسطس/ آب المنصرم، التقى ترامب وبوتين، في اجتماع استمر 3 ساعات تقريبا في ألاسكا، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وبعد 3 أيام التقى ترامب في البيت الأبيض زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، كثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها وترفضه.