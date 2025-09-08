تناول بيضة يوميا.. وصفة لصحة القلب أم بداية لأخطار خفية؟

يتميز البيض بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على بروتينات ومعادن ودهون صحية، علاوة على مضادات الأكسدة.

غير أن البعض يخشى من تناول البيض بشكل يومي، خوفا من ارتفاع نسبة الكوليسترول، خاصة أن الإرشادات السابقة تقول إنه يجب تناول أقل من 300 مليغرام من الكوليسترول يوميا، وهو ما لا يزيد على ثلاث بيضات أسبوعيا.

لكن دراسات حديثة أوضحت أن الكوليسترول الذي يحصل عليه الشخص من تناول البيض له تأثير محدود في زيادة نسبة الكوليسترول السيّئ، أو ما يعرف اختصارا بـ”إل دي إل”، وهو يختلف عن الكوليسترول الجيد المتوافر في أطعمة مثل المكسرات والأسماك وزيت الزيتون.

وذكر موقع “هيلث” أن الدراسات الحديثة أوضحت أن تناول البيض من مرة إلى 6 مرات أسبوعيا يساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

ومن ثم، توصي جمعية القلب الأمريكية، وفق تقرير الموقع، بتناول بيضة واحدة أو بيضتين يوميا في إطار نظام تغذية صحي للحفاظ على سلامة القلب.

أهمية صفار البيض

وكانت دراسات سابقة تحذر من صفار البيض لاحتوائه على الدهون، لكن دراسات جديدة أكدت أهمية هذه الدهون الصحية في نظام التغذية.

ويحتوي صفار البيض على دهون صحية وحديد وفيتامينات متعددة، منها فيتامين “إيه” وفيتامين “دي” وفيتامين “بي-12″، وهي فيتامينات لاتوجد في بياض البيض الذي يحتوي على معظم البروتينات في البيضة الواحدة.

ويلاحظ أن نسبة الدهون في البيض ليست كبيرة مقارنة بأطعمة أخرى، حيث تحتوي بيضة واحدة على حوالي 1.5 غرام من الدهون المشبعة في حين تحتوي قطعة متوسطة من اللحم البقري على 5.3 غرام من هذه الدهون.

تأثير طريقة إعداد البيض

على الرغم من أن البيض نفسه لا يحتوي على الكثير من الدهون، فإن طريقة تحضيره تؤثر في كمية الدهون التي يتناولها الشخص إجمالا مع تناول البيض.

وفق الدراسات، يُضيف قلي البيض مع الزبدة نسبة أعلى من الدهون المشبعة. إذ تُضيف ملعقة صغيرة من الزبدة 2.5 غرام من الدهون المشبعة، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في البيض. وكذلك يزيد البيض المخفوق مع الزبد من الدهون المشبعة.

وعلى النقيض فإن البيض المسلوق لا يضيف أي دهون عند تناوله، والسلق هو أفضل طرق تناول البيض من الناحية الصحية لمن يريدون تخفيض الدهون في طعامهم.

حدود تناول البيض يوميا

وأوضحت أخصائية التغذية كريستين لورينز للموقع أنه “بالنسبة لأكثر البالغين لا يوجد خطر من تناول البيض بشكل يومي، حيث إنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة ولا يرفع الكوليسترول، ولكن الخطر الأكبر يأتي مما يتم تناوله مع البيض مثل الزبد والجبن”.

وأشارت لورينز إلى أهمية تناول البيض مع الخضراوات والحبوب الكاملة، بدلًا من إضافة الزبد أو اللحوم المصنعة، مما يؤدي إلى الحصول على وجبة أفضل للقلب.

كما أن من يعانون من أمراض القلب ومرض السكر ينبغي أن يتناولوا كميات أقل من البيض، والأفضل أن يكون مسلوقا.

وأضافت راشيل إيكمان، أخصائية التغذية، للموقع “تشير الأبحاث الحالية إلى أنه بالنسبة للشخص العادي، فإن استهلاك سبعة من صفار البيض أسبوعيًّا من غير المرجح أن يسبب عواقب صحية ضارة”.

والخلاصة التي ينتهي إليها الموقع، بعد سؤال خبراء التغذية، أن تناول بيضة أو بيضتين يوميا مفيد لأغلب الناس ولن يسبب مشكلات صحية، ولن يرفع الكوليسترول.

ويبقى الاستثناء لمرضى القلب والسكر الذين ربما يكون الأفضل لهم تناول كميات أقل من البيض وفقا لحالتهم الصحية.