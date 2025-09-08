حماس ترد على ترامب وتعلن استعدادها الفوري للتفاوض

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأحد، إنها ترحب بأي جهود دولية تسهم في وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدة استعدادها “الفوري” للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث اتفاق شامل يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء العدوان المستمر على القطاع.

ترحيب مشروط واستعداد للتفاوض

وجاء في بيان للحركة أنها تلقت عبر الوسطاء “بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، مرحبة بأي تحرك يساعد في تحقيق ذلك.

وأكدت أنها مستعدة للتفاوض حول صفقة تشمل “إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة غزة تستلم عملها فورًا”.

وطالبت الحركة بتقديم ضمانات واضحة تضمن التزام إسرائيل بما سيتم الاتفاق عليه، في إشارة إلى تجارب سابقة اعتبرت أن الاحتلال تنصل منها.

وذكرت في بيانها أن “آخرها كان الاتفاق الذي قدمه الوسطاء بناء على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس/آب الماضي، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل استمر في مجازره وتطهيره العرقي”.

اتصالات مع الوسطاء

وأكدت حماس أنها على اتصال مستمر مع الوسطاء بهدف “تطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني”، مشددة على أن أي خطوة تفاوضية يجب أن تكون مصحوبة بتعهدات علنية من الجانب الإسرائيلي حتى لا تتكرر سيناريوهات الفشل السابقة.

تحذير ترامب الأخير

يأتي بيان حماس بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجه عبر منصته “تروث سوشيال” ما وصفه بـ”تحذيره الأخير” للحركة.

وقال ترامب “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا.. لن يكون هناك تحذير آخر”.

وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد كشفت السبت أن ترامب قدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار، يقضي بأن تطلق حماس سراح جميع الأسرى البالغ عددهم 48 في اليوم الأول من الهدنة، مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما ينص المقترح على التفاوض خلال فترة الهدنة حول إنهاء الحرب بشكل كامل في القطاع.