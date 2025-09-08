الأخبار|إسرائيل

بينهم 3 حاخامات.. إسرائيل تنشر صور وبيانات قتلى عملية “راموت” في القدس (شاهد)

Mourners attend the funeral of Levi Yitzhak Pash, who was killed along with five other Israelis in a shooting attack by two Palestinian gunmen at a bus stop in Jerusalem Monday, Sept. 8, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
Published On 8/9/2025
|
آخر تحديث: 09:59 PM (توقيت مكة)

نشر الإعلام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صور وأسماء قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت عند مفترق راموت في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 6 مستوطنين إسرائيليين بينهم 3 من الحاخامات، وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم حالات وُصفت بالحرجة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن القتلى هم:

– الحاخام مردخاي شتاينتسغ، وعمره تسعة وسبعون عاما.

– الحاخام يسرائيل مانتسر، وعمره ثمانية وعشرون عاما.

– الحاخام يوسيف دفيد، وعمره ثلاثة وأربعون عاما.

– ياعقوف بينتو، وعمره خمسة وعشرون عاما (وهو قادم جديد من إسبانيا).

– ليفي يتسحاق فش.

– سارة مندلسون، وعمرها ستون عاما.

كما جرى تداول مقاطع “فيديو” لمراسم تشييع جثث قتلى الهجوم في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن العملية استهدفت حافلة ومركبات في مستوطنة راموت شمالي القدس في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن “اثنين من مُنفذي العملية تم تحييدهما” وهما من سكان الضفة الغربية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

