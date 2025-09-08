بينهم 3 حاخامات.. إسرائيل تنشر صور وبيانات قتلى عملية “راموت” في القدس (شاهد)

نشر الإعلام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صور وأسماء قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت عند مفترق راموت في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 6 مستوطنين إسرائيليين بينهم 3 من الحاخامات، وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم حالات وُصفت بالحرجة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن القتلى هم:

– الحاخام مردخاي شتاينتسغ، وعمره تسعة وسبعون عاما.

– الحاخام يسرائيل مانتسر، وعمره ثمانية وعشرون عاما.

– الحاخام يوسيف دفيد، وعمره ثلاثة وأربعون عاما.

– ياعقوف بينتو، وعمره خمسة وعشرون عاما (وهو قادم جديد من إسبانيا).

– ليفي يتسحاق فش.

– سارة مندلسون، وعمرها ستون عاما.

הרב לוי יצחק פש, הרב ישראל מנצור, הרב יוסף דוד, יעקב פינטו, מרדכי שטיינצג ושרה (שריתה) מנדלסון נרצחו מירי של מחבלים בצומת רמות. יעקב ז"ל, עלה מספרד לישראל ורק לאחרונה נישא לבחירת ליבו. הרב יוסף ז"ל נרצח כשהמתין לאוטובוס לכולל – כשספריו בידיו. יהי זכרם ברוך… pic.twitter.com/BFFi89MRiO — החדשות – N12 (@N12News) September 8, 2025

كما جرى تداول مقاطع “فيديو” لمراسم تشييع جثث قتلى الهجوم في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن العملية استهدفت حافلة ومركبات في مستوطنة راموت شمالي القدس في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن “اثنين من مُنفذي العملية تم تحييدهما” وهما من سكان الضفة الغربية.