“مخالف لاتفاق الطائف”: حزب الله يرفض قرار نزع سلاحه

قال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله في لبنان إن قرار نزع سلاح الحزب غير مقبول وأنه مخالف لاتفاق الطائف.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أكد قماطي أن “المسألة ليست مسألة الإذعان أو عدم الإذعان للحكومة اللبنانية” لكن الأمر يتعلق بأنه “مخالف لاتفاق الطائف”.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اعلنت مشروعا لحصر السلاح في البلاد على المؤسسات التابعة للدولة تتضمن خطة للجيش لحصر ينفذها على 5 مراحل، لم تتضمن سقفا زمنيا محددا، إلا أنها قد تنتهي خلال 15 شهرا بشكل تقريبي، على حد قول مسؤولين لبنانيين.