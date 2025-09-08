الأخبار|لبنان

“مخالف لاتفاق الطائف”: حزب الله يرفض قرار نزع سلاحه

حزب الله يعتبر قرار نزع سلاحه مخالفا لاتفاق الطائف (غيتي - أرشيفية)
Published On 8/9/2025

قال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله في لبنان إن قرار نزع سلاح الحزب غير مقبول وأنه مخالف لاتفاق الطائف.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أكد قماطي أن “المسألة ليست مسألة الإذعان أو عدم الإذعان للحكومة اللبنانية” لكن الأمر يتعلق بأنه “مخالف لاتفاق الطائف”.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اعلنت مشروعا لحصر السلاح في البلاد على المؤسسات التابعة للدولة تتضمن خطة للجيش لحصر ينفذها على 5 مراحل، لم تتضمن سقفا زمنيا محددا، إلا أنها قد تنتهي خلال 15 شهرا بشكل تقريبي، على حد قول مسؤولين لبنانيين.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

