هجوم مسلح في إزمير يسفر عن مقتل شرطيين (شاهد)

قوات الشرطة الخاصة التركية يقفون حراسة في الشارع في إزمير بعد هجوم على مركز للشرطة
قوات الشرطة الخاصة التركية يقفون حراسة في الشارع في إزمير بعد هجوم على مركز للشرطة (الفرنسية)
Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 12:36 PM (توقيت مكة)

شهدت ولاية إزمير غربي تركيا، اليوم الاثنين، هجوما مسلحا على مركز للشرطة، أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثالث. وأعلنت السلطات الأمنية تمكنها من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

قتيلين ومصابين

ووفقا لما نشره وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة إكس، فإن الهجوم استهدف “مركز شرطة صالح إيشغورن” في منطقة بالتشوفا.

وأكد الوزير أن الهجوم أدى إلى مقتل مفتش الشرطة محسن أيدمير، والشرطي حسن أكين، فيما أصيب الشرطي عمر أميلاغ بجروح خطيرة، والشرطي مراد داغلي بجروح طفيفة.

المنفذ عمره “16 عاما”

وأشار يرلي قايا إلى أن المشتبه به في الهجوم، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وتم التعرف عليه بالأحرف الأولى، قد تم القبض عليه. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمنفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه وإصابته قبل أن يتم القبض عليه. وقالت مصادر إعلامية تركية إن الهجوم نفذ ببندقية من طراز “بومبالي”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

