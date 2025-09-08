هجوم مسلح في إزمير يسفر عن مقتل شرطيين (شاهد)

شهدت ولاية إزمير غربي تركيا، اليوم الاثنين، هجوما مسلحا على مركز للشرطة، أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثالث. وأعلنت السلطات الأمنية تمكنها من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

قتيلين ومصابين

ووفقا لما نشره وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة إكس، فإن الهجوم استهدف “مركز شرطة صالح إيشغورن” في منطقة بالتشوفا.

وأكد الوزير أن الهجوم أدى إلى مقتل مفتش الشرطة محسن أيدمير، والشرطي حسن أكين، فيما أصيب الشرطي عمر أميلاغ بجروح خطيرة، والشرطي مراد داغلي بجروح طفيفة.

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz… pic.twitter.com/fEq8KwLTyl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2025

المنفذ عمره “16 عاما”

وأشار يرلي قايا إلى أن المشتبه به في الهجوم، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وتم التعرف عليه بالأحرف الأولى، قد تم القبض عليه. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

#SONDAKİKA | İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/JMVYj6QoVz — THS Haber (@temmuzhaber) September 8, 2025

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمنفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه وإصابته قبل أن يتم القبض عليه. وقالت مصادر إعلامية تركية إن الهجوم نفذ ببندقية من طراز “بومبالي”.