الديوان الأميري القطري: ترامب أكد إدانته للهجوم الإسرائيلي على قطر

قال الديوان الأميري في قطر إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف البيان أنه خلال الاتصال، أكد الرئيس الأمريكي تضامنه مع دولة قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

وشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة، اليوم الثلاثاء، على مقرات سكنية لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وثمَّن الرئيس الأمريكي الجهود الحثيثة التي يبذلها الشيخ تميم ودولة قطر في الوساطة، مؤكدا أن دورهما فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة، بحسب البيان.

كما شدَّد الرئيس الأمريكي على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية، داعيا أمير قطر إلى مواصلة جهود بلاده في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، أكد أمير قطر إدانة بلاده وشجبها بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، محملا تداعياته للكيان الإسرائيلي، الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة، بحسب البيان.

وطالب أمير قطر المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معربا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه العادل.

وأكد أمير قطر في هذا السياق أن “دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، وستواصل نهجها البنّاء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين”.