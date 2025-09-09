“أنصار الله” تعلن استهداف الأراضي المحتلة بصاروخ باليستي متعدد الرؤوس (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة ضد أهداف إسرائيلية، في إطار ما وصفته بـ”الإسناد المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة“.

وقالت الجماعة في بيان رسمي، تلاه المتحدث العسكري العميد يحيى سريع، إنها أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز “فلسطين2″ الانشطاري المتعدد الرؤوس، استهدف مواقع عدة حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن العملية “أصابت أهدافها بدقة، وتسببت في هروب أعداد كبيرة من المستوطنين إلى الملاجئ”.

وأضاف البيان أن سلاح الجو المسيَّر نفذ عملية موازية باستخدام 3 طائرات مسيَّرة، استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين في منطقة “أم الرشراش” جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدا أن الضربات حققت أهدافها، على حد وصف البيان.

وشددت (أنصار الله) على أن هذه الهجمات تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة“، مشيرة إلى أن اليمن “مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع”.

وختم البيان بتأكيد ثبات موقف اليمن في “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، معتبرا أن ما جرى يمثل استمرارا لمسار الدعم العسكري والسياسي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.