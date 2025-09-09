أول تعليق من قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على مكتب حماس في الدوحة

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصفت الخارجية القطرية الهجوم بـ”الاعتداء الجبان والإجرامي” الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان نشره على منصة “إكس”، إن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة تحركت فور وقوع الحادث للتعامل مع تبعاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وأكدت الوزارة أن قطر “لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم”، مشددة على أن أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها سيُواجَه بإجراءات حازمة.

وأضاف البيان أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، مع التعهد بالكشف عن تفاصيل إضافية فور توفرها.