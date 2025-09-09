إسبانيا تعلن إجراءات لوقف إبادة الشعب الفلسطيني (فيديو)

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أن إسبانيا ملتزمة بالسلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف ألباريس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، أن “الوضع في قطاع غزة يتدهور يوما بعد آخر، وهذا ما يحرك ضمائرنا وضمائر مواطنينا”.

وأشار إلى “مقتل أكثر من 62 ألف فرد وإصابة أكثر من 160 ألف آخرين بجروح، وتهجير نحو مليون فلسطيني”.

وأوضح أن “إسرائيل تستخدم التجويع ضد سكان غزة، وتدمر المنشآت السكنية وليس فقط منشآت حماس، وذلك بهدف أن يصبح العيش في غزة مستحيلا، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وتابع “دافعنا عن حق الشعب الإسرائيلي في الدولة والأمن، وكذلك الشعب الفلسطيني له الحقوق نفسها في أن تكون له دولة آمنة”.

حظر على تجارة السلاح مع إسرائيل

وأوضح ألباريس أن الحكومة الإسبانية أقرت، اليوم الثلاثاء، تطبيق مجموعة من الإجراءات لوقف إبادة الشعب الفلسطيني، تشمل وقف تجارة السلاح مع إسرائيل.

وأضاف أن “إسبانيا تقود جهدا دوليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما سيُعلَن عنه خلال أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قد أعلن، أمس الاثنين، تطبيق حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، ومنع الطائرات التي تحمل معدات عسكرية لإسرائيل من استخدام الأجواء الإسبانية، بالإضافة إلى منع السفن التي تنقل الوقود المخصص للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية.

كما صرَّح زعيم الحزب الاشتراكي بأنه سيمنع مزيدا من الأشخاص الذين يشاركون مباشرة في الإبادة الجماعية في غزة من دخول الأراضي الإسبانية، ووافقت الحكومة الإسبانية في اجتماعها اليوم رسميا على هذه الخطوات كلها.

“لا يمكن أن نغمض أعيننا”

وأكد ألباريس أن إسبانيا ساندت الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

كما أشار إلى جهود إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة الأمنية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لانتهاكها شروط هذه الاتفاقية.

وشدَّد على أن “إسبانيا لا يمكن أن تغمض عينيها أمام هذا العدد الهائل من القتلى والجرحى في غزة والانتهاك المستمر للقانون الدولي”.

وأوضح أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة اليوم لوقف إبادة الشعب الفلسطيني تشمل ما يلي: